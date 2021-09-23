《鱿鱼游戏》里这位出场不到1分钟的小鲜肉红了！网民：立刻想知道他的资料～♥

Netflix新剧《鱿鱼游戏》中的帅气小鲜肉不仅有魏河俊，还有他！

Netflix从来不负众望，《鱿鱼游戏》一次性放出全部9集，还是Netflix最擅长的惊悚类，加上影帝李政宰和《机智牢房生活》男主角朴海秀的加盟，一公开火速就登上了全球榜第二，不火都难。



▲Netflix《鱿鱼游戏》

剧里不仅有李政宰和朴海秀互飙演技，还有男神孔刘的客串，更有一个亮相还不够1分钟，就靠清秀帅气的面孔迅速圈粉的小帅哥，他就是李廷晙（音译），帅到一出场摘下面罩就惊艳到了广大女观众，只是可惜刚拿起手机拍完帅脸，他就死了，多少是有些让人心痛啊。



▲Netflix《鱿鱼游戏》

1999年出生的李廷晙有著182cm的挺拔身姿，韩式欧巴必不可上的大长腿也不能拉下。清瘦高挑的身材完全就是个行走的衣架子，加上巴掌大的小脸，可以说是非常精致了。 这位小鲜肉的颜值还有个特别之处，就是融合了多张男明星的脸，某些角度莫名地和林时完、高庚杓、李帝勋很相似，可能帅哥都有共同的氛围感吧。



▲ig@right_jun_

李廷晙有著几部影视剧拍摄经验，出演过网剧《被不良少年盯上2》，以及在《KAIROS》中饰演男主角申盛禄的少年时期，慢慢磨炼演技中。



▲《被不良少年盯上2》

李廷晙虽然在《鱿鱼游戏》里戏份不多，但能在1分钟的戏份中就让广大观众记住了他，那可不仅仅靠的是颜值，脱下面罩到死亡前的紧张和无奈感真的透过萤幕也能感觉得到啊。

「首图：ig@right_jun_」

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