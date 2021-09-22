《鱿鱼游戏》中的祸端女演员金周玲备受瞩目！演过《天空之城》与《阳光先生》大家有印象吗

上周在OTT平台公开的最新韩国影集《鱿鱼游戏》引发全球关注，剧情描述一群穷途末路的人们因为难解的债务问题，而选择赌上性命来参加一场「鱿鱼游戏」，想获得高额奖金，也因此看出了人性的丑恶与现实的残酷。其中有一位祸端女，一开始求饶想退出后来却又想玩到底，在流氓德永身边不断出著馊主意，引发动乱，演员金周玲的演技令人印象深刻。

《鱿鱼游戏》剧情中虽然有著高额奖金，但每过一关就淘汰无法达到目标的参赛者，并且只有死路一条，残忍射杀。即便如此大家望著高高又装满韩元的小猪扑满，依旧前仆后继。而透过这部电视剧的播出，让主要演员如李政宰、朴海秀、郑浩妍等人开始备受关注，就连饰演一位相当讨人厌的参赛者，演员金周玲的讨论度也不断飙升。

她所饰演的「美女」一角在剧中是相当具有生存能力的狡猾角色，第一个游戏结束后首先下跪求饶，或是为了抽菸跟主办要求要半夜去厕所，协助流氓德永通过游戏而拉拢对方，或出主意让参赛者之间造成对立等等，非常会找洞钻，并且看起来这个角色非常适合玩这样的游戏。

毫无违和感的人物设定，金周玲的强烈演技表现让大家留下深刻的印象，脚色中讨人厌的举动也一一细腻演出，演技也获得观众们的好评。电视剧中的布景场地充满了儿时的游戏乐趣与缤纷色彩，搭配金周玲激动及夸张的表情不难传达给观众现场的紧张气息。其实这已经是她与黄东赫导演的第二次合作，两人曾在电影《熔炉》中初次合作，当时金周玲也是饰演反派角色，而本次黄东赫导演也认为剧中「美女」一角非她莫属。

其实金周玲曾演出电视剧tvN《阳光先生》《花样年华》、JTBC《SKY Castel》(剧中双胞胎妈妈尹世雅的姊姊)与电影《回忆》等作品，而透过最近的话题之作《鱿鱼游戏》令观众们更加认识这位演员。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻