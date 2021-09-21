试映会上没有一个人鼓掌的千万级电影！李准基&郑进永&甘宇成主演，却因为「破格吻戏」一度无人看好～

现在常用的那句赞美「只有没看过的人、没有只看一次的人」，第一次出现时就是用来形容这部电影！

近日由喜剧人宋恩伊和导演张恒俊主持的电影主题网路节目《Cine Mountain》聊到一部经典电影引起不少讨论。 这部片2005年上映后打破《太极旗飘扬》的记录、创造了韩国当时最高票房纪录1230万观影人次，也让李准基红遍亚洲，但制作过程和最初公开时的反响却可谓四处碰壁，让人十分意外，这部电影就是《王的男人》。



（图：《王的男人》海报）

张恒俊透露称，导演李浚益在他的推荐下看了话剧《尔》之后非常激动、立即改编成电影剧本并寻找投资，但遭到所有制作公司拒绝，因为当时除了裴勇俊主演的《丑闻：朝鲜男女相悦之事》之外，没有一部古装电影成功过。 最后还是好友康佑硕（韩国第一部千万级电影《实尾岛风云》的导演）把自己公司的全部财产23亿韩元借给他之后，这才开始陆续接到投资。

但电影拍成后依旧不是一帆风顺，张恒俊回忆：「试映会的气氛充满了困惑，大家都在想：『王居然和戏子接吻？ 』一般试映会结束时大家都会鼓掌，但那天连一个鼓掌的人都没有。 」



（图：Youtube@VIVO TV - 비보티비）

张恒俊本想从后门悄悄溜走，没想到导演也正在后门蹲著抽烟，被他撞个正著。 张恒俊安慰导演说这部片一定会大卖，导演十分失落：「为什么都不鼓掌呢？ 让人好受伤......」也许当时谁也没想到，这部电影日后会突破千万观影人次，直到上映后16年的现在，仍然是韩国电影史上观看次数最高的本土电影第16位。(*根据韩国电影振兴委员会统计资料)



（图：Youtube@VIVO TV - 비보티비）

很多韩国网友表示：「那是我第一次去电影院把同一部片看了好几遍」、「真的风靡一时」、「是我的人生电影」、「我在这里你在那里」、「不仅好看而且余韵悠长 。」趁着中秋假期，刚好可以重温一遍当年的感动！



（封图：《王的男人》海报）

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