李泳知超直率！透露靠「资本的力量」减重13kg，收刘在锡简讯时隔一周都没回XD

李泳知讲话超有趣，网友大力称赞是「说话天才」啊～XD

《高等Rapper3》出身的饶舌歌手李泳知除了歌艺了得外，也十分有综艺感，曾和刘在锡、李龙真一同主持综艺节目《Comeback Home》。上周她受邀谈话节目《Radio Star》，妙语如珠逗笑在场众人与观众。

李泳知相隔一年再次来到《Radio Star》，MC们都很关心她这一年的改变，包括身材变化。李泳知说自己减了13公斤但渐渐复胖中，也坦承是透过减重广告邀约才能达成效果：「我也是需要资本主义的减肥。」



▼李泳知今年7月曾发布Vlog，纪录了她透过间歇性断食、有氧运动与减重食品，一周减了约4公斤



回顾李泳知的变化，人们一般对她的印象都是较丰腴的，但在今年上半年《Comeback Home》时期明显瘦非常多，差点让观众认不出来，而最近上节目确实又圆润了些。以下用李泳知两次上《Running Man》与《Comeback Home》时期对比：

▼去年8月《Running Man》

（图：@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

▼今年3月《Comeback Home》

（图：@컴백홈 截图）

▼今年8月《Running Man》

（图：@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

谈到周围人对她减肥的反应，她搞笑的抱怨记者下标题老是中伤她，例如形容她「蚂蚁腰」、「『不输艺人』的外表」，还会招来酸民酸她「蚂蚁腰在哪里？」，她直言：「蚂蚁根本没有腰啊！」



她也抱怨自己平时都穿宽松运动服，但突然穿短裙就会被粉丝阻止：「遮住吧！」、「谁让你穿的」，粉丝的过度保护反而让她感到很尴尬。



提到艺人病（类似大头症），李泳知认为没有艺人不得艺人病，但她为了克服，会要求身边的造型师与化妆师「心情不好就打我吧」，也拜托公司理事若有什么不满，就尽管把她丢包在路上。



在《Comeback Home》和前辈刘在锡合作时，刘在锡曾对她说：「泳知啊，你在不触法的前提之下，想做什么就做吧！」李泳知说：「所以我现在就是个不触法的小混混。」然而，她也爆料自己收到刘在锡下班后传给她简讯「辛苦了」，却已读前辈一周都没回覆。



李泳知解释自己很苦恼如何回答，想要趁机「用回覆大力表现一下」，马上被旁人指责：「这就是艺人病啊！」、「病得很严重啊！」而刘在锡知道李泳知回覆很慢的理由后，反应是？李泳知说他后来传简讯会特别再传一条「不用回覆我了」，相当搞笑。



▼李泳知出演《Radio Star》精华影片



该精华影片不到五天已破130万观看次数，底下留言高达千则，大多是赞叹李泳知的口才，并给她鼓励：「口才和sense真的是天生的……口说天才啊天才」、口才听起来很有自信很棒，让初次见到的人都想继续看下去」、「很喜欢泳知的活力。偶尔看到艺人会因贪心而越线，但泳知很会调节」、「泳知只要不闯祸一定能长久做下去，很有才华又会说话，以后当综艺MC也会做得很好」。

（封图：《Radio Star》@YouTube 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻