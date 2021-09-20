【有片】全智贤&朱智勋新剧《智异山》最新预告公开：「那一天，不止我们在山上」

昨日，tvN新剧《智异山》公开了新的39秒预告片，这一次，两位主演 #全智贤 #朱智勋 终於有台词了！

《智异山》是一部悬疑剧，以广阔的智异山秘境爲背景，讲述智异山国家公园的新人守林员「姜贤祖」发现自己能够看到遇到山难而离世的鬼魂们，因此与前辈守林员「徐伊江」一起携手解开这些未知故事的过程。



新公开的预告片一开头就展现了两个人性格上的鲜明对比，徐伊江说：「我最讨厌的就是山。 」而姜贤祖则认真且充满热情地表示：「我们是谁？ 我们是智异山的针和线啊！」



接著两人似乎遇到什么状况而一脸严肃，画外音：「有人遇难。 」气氛瞬间变得紧张，字幕写道「阳间与阴间的界限」，徐伊江：「那天在山上的不只有我们。 有人在那座山上......」姜贤祖接著说：「杀害别人。 」最后宣布本剧将在10月23日周六晚9点正式开播。



《智异山》由《太阳的后裔》、《孤独又灿烂的神—鬼怪》、《阳光先生》导演李应福和《信号》、《尸战朝鲜》编剧金银姬合作，加上全智贤、朱智勋、成东镒、吴正世等人气实力派演员加盟，而且是全智贤在《蓝色海洋的传说》之后时隔5年回归小萤幕之作，早在开播前就被评为下半年最受期待的新剧之一，这剧不追真的说不过去了！



（图：IG@tvn_drama）

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