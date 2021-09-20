不良检察官失忆成财阀家灰姑娘，《One the Woman》李荷妮口无遮拦笑坏观众！首播达8.2%收视（EP.1-2）

李荷妮演喜剧很游刃有余～！从《回来吧大叔》、《热血司祭》、《鸡不可失》到这部《One the Woman》都很有哏啊！

17日首播的SBS金土剧《One the Woman》，爆笑痛快的情节相当受观众欢迎，开播首周2集的AGB全韩收视率分别为8.2%、7.1%，而对打的MBC金土剧《黑色太阳落在7.2%、8.0%，两部互有领先。

EP.1、EP.2情节仅是开端，呈现的即剧情大纲所写的，不良检察官赵妍珠（李荷妮 饰）因一场事故失意变成了财阀家儿媳妇姜美娜（李荷妮 饰）。本以为是麻雀变凤凰，但外表光鲜亮丽的姜美娜在韩周集团家可是受尽虐待，和帮佣没两样还要不时挨婆婆打、被大嫂与小姑冷嘲热讽。



由於失忆的赵妍珠保有直接的性格以及有力的手劲，在财阀家闹了许多事，各种场面很受网友推崇。例如在爷爷追思礼拜上大爆走，从公婆、大嫂、小姑和丈夫都直言不讳呛了一轮，还有几幕赵妍珠流利的讲出四国语言，吓傻原本很爱用外语偷骂姜美娜的韩周家女人们。









EP.1后记还有米迦勒神父（金南佶 饰）和马奉八刑警（陈善圭 饰）客串，致敬电视剧《热血司祭》与电影《鸡不可失》的片段也成功引发话题。（延伸阅读：‎《One the Woman》首集有金南佶&陈善圭无厘头客串！重现《热血司祭》与《鸡不可失》经典画面！）





然而，赵妍珠是如何取代了姜美娜呢？过程可是埋下不少伏笔。两人刚好都出现在一场画作拍卖会上，姜美娜接了通电话：「准备好了，我，还有画。你马上就要到了吧？」人就此蒸发，同时间赵妍珠遭遇车祸失忆，一切误打误撞还是有心人士操弄呢？韩胜旭（李相仑 饰）回来的时机点也很巧妙，很快就发现姜美娜不对劲的他，下一部动作会是？



《One The Woman》每周五六晚间於SBS首播，香港观众深夜可於黄VIU煲剧平台收看，台湾可於隔日於friDay影音或MOD收看。

（图：《One The Woman》@黄VIU 截图）

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