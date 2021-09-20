【有片】全智賢&朱智勛新劇《智異山》最新預告公開：「那一天，不止我們在山上」

【有片】全智賢&朱智勛新劇《智異山》最新預告公開：「那一天，不止我們在山上」

韓劇   2021年9月20日   星期一08:30   Sani   4

昨日，tvN新劇《智異山》公開了新的39秒預告片，這一次，兩位主演 #全智賢 #朱智勛 終於有台詞了！

《智異山》是一部懸疑劇，以廣闊的智異山祕境爲背景，講述智異山國家公園的新人守林員「姜賢祖」發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與前輩守林員「徐伊江」一起攜手解開這些未知故事的過程。

新公開的預告片一開頭就展現了兩個人性格上的鮮明對比，徐伊江說：「我最討厭的就是山。 」而姜賢祖則認真且充滿熱情地表示：「我們是誰？ 我們是智異山的針和線啊！」

接著兩人似乎遇到什麼狀況而一臉嚴肅，畫外音：「有人遇難。 」氣氛瞬間變得緊張，字幕寫道「陽間與陰間的界限」，徐伊江：「那天在山上的不只有我們。 有人在那座山上......」姜賢祖接著說：「殺害別人。 」最後宣布本劇將在10月23日週六晚9點正式開播。

《智異山》由《太陽的後裔》、《孤獨又燦爛的神—鬼怪》、《陽光先生》導演李應福和《信號》、《屍戰朝鮮》編劇金銀姬合作，加上全智賢、朱智勛、成東鎰、吳正世等人氣實力派演員加盟，而且是全智賢在《藍色海洋的傳說》之後時隔5年回歸小螢幕之作，早在開播前就被評為下半年最受期待的新劇之一，這劇不追真的說不過去了！

（圖：IG@tvn_drama）

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  • 全智賢個樣好似有d唔同以前咁呢
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  • 全智賢變得有點像凌瀨遙...
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