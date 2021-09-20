人类高品质女性的穿搭！《海岸村恰恰恰》申敏儿从头到脚都是名牌，没有LOGO的低调奢华

每年都会有那么一两部韩剧让人边舔屏边追的欲罢不能，最近才开播的《海岸村恰恰恰》就是了。

《海岸村恰恰恰》阵容强大引人瞩目，这两年十分火爆的金宣虎和女神申敏儿这组新鲜搭档组成了「酒窝CP」已经让不少观众沦陷了，狗血韩剧时代下的一股清流，这么清新脱俗外加搞笑的剧情谁不爱呢。



今天要说的可不是「社恐」申敏儿和「社交达人」金宣虎的打打闹闹，而是女神申敏儿剧中时尚。 剧里，她扮演的是一名牙医尹慧珍，放眼任何一个国家，牙医都是妥妥的社会精英，说白了就是超级能挣钱。 申敏儿不仅演出了慧珍的女神气质，青春靓丽，还靠服装、妆容打造出了「人类高品质女性」的气场，很符合女医生的简约大气、知性优雅的人设。



一周的上班look完全不带重样的！再次用事实证明，牙医真的很能挣钱，衣服随便买。 已经有观众挖出了里面的服装品牌，都是大家熟悉的一线大牌，虽然全身看不到大LOGO，但懂的人都懂，从头到脚都是贵货，什么叫低调奢华上档次？ 看看申敏儿就知道了。



女人少不了包包，女医生也是。 这才播出没几集，观众们就发现申敏儿已经轮番背了N个顶级奢侈大牌H家的包，配T恤、配西装、配衬衫、配高领针织衫、配裤装，呈现出了飒爽的职场女王风范。



鞋子、手表等细节也拿捏得特别好，都透露著精致和「姐姐我不差钱」，看来慧珍工作这些年存款很足，不然也不会有勇气裸辞来到小渔村。



女神的穿搭就是精致又不失女人味，这个初秋可以来学习一下她的Look哦。

「首图/内文图：tvN《海岸村恰恰恰》」

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