演艺圈现实版财阀二世！《TMI NEWS》公开韩国财力TOP 5明星榜单，旗安84都屈居第二！

原来他才是韩国演艺圈最大的财阀二世啊！
本月15日播出的Mnet综艺节目《TMI NEWS》盘点了「演艺圈财力明星BEST 5」，第5是曾出演《请回答1988》、《1987：黎明到来的那一天》 等作品的演员禹贤，小时候家里有100坪院子和莲花池，还有好几位常驻家政工人，1980年代就读延世大学时经常拿著300万韩元的现金零花钱，读大学时才第一次吃到猪肉（家里都是鳗鱼、牛肉），是不折不扣的金汤匙出身。 原来禹贤的父亲在光州有一个三层规模的私人医院，员工平均年薪都有2.2亿，作为院长的父亲当然更高啦。
第4是演艺圈知名「脑性男」李瑞镇，从2018年开始担任上市企业D社的社外理事，虽然演艺工作忙碌但仍然保持著接近100%的理事会出席率，并且在今年3月D社股东大会上再次获选社外理事，年薪2200万韩元。 李瑞镇2005年购入的某公寓， 市价也从14亿涨到28亿。 从前还有传闻说他单是现金就有6百亿韩元。
第3是朴娜莱，2019年拿到综艺大赏的她，无名时期一个月收入只有20万韩元，而现据推算在每年出演电视节目的收入达到22.8亿。 迎来事业巅峰的朴娜莱不仅经常帮助同僚艺人，不久前还通过竞拍买下位於龙山区的单独住宅，成交价55.1亿韩元，其中45.8亿都是现金交付。
第2是漫画作家旗安84，据网漫平台透露，像旗安84这样位列TOP20的漫画家年平均收入17.5亿左右，此外加上广告等附加收入只会更多。 旗安84出道时还和同僚一起住地下室，随著作品接连大发甚至拍成电影，现在任职漫画出版业公司代表，有三名职员，同时还是房东，用46亿元买 下一栋旧楼后每个月收租近千万，而且随著附近新建公寓园地，旗安的楼也跟著涨价到60亿元，只用2年就赚进14亿差价，还给妈妈买了济州岛的房子 。
第1就是演员印乔镇！2000年MBC第29期公开招募演员出身，2014年和在同一所属社12年的演员苏怡贤成婚，还有一个年销售额100亿韩元的CEO父亲！父亲从合成树脂制造企业S社起家，产品销往日本、东南亚等地，是业内销量第一，其中2020年的销售额高达122.9亿韩元。 现在印乔镇也是社内理事，真的是现实版财阀二世。 而且不仅印乔镇喜爱演戏多过经营公司，父亲也从小有一个歌手梦，最近终於发行了自己的Trot专辑，这对父子的人生真的都很精彩啊！
（图：Youtube@Mnet K-POP）
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