演藝圈現實版財閥二世！《TMI NEWS》公開韓國財力TOP 5明星榜單，旗安84都屈居第二！

原來他才是韓國演藝圈最大的財閥二世啊！
本月15日播出的Mnet綜藝節目《TMI NEWS》盤點了「演藝圈財力明星BEST 5」，第5是曾出演《請回答1988》、《1987：黎明到來的那一天》 等作品的演員禹賢，小時候家裡有100坪院子和蓮花池，還有好幾位常駐家政工人，1980年代就讀延世大學時經常拿著300萬韓元的現金零花錢，讀大學時才第一次吃到豬肉（家裡都是鰻魚、牛肉），是不折不扣的金湯匙出身。 原來禹賢的父親在光州有一個三層規模的私人醫院，員工平均年薪都有2.2億，作為院長的父親當然更高啦。
第4是演藝圈知名「腦性男」李瑞鎮，從2018年開始擔任上市企業D社的社外理事，雖然演藝工作忙碌但仍然保持著接近100%的理事會出席率，並且在今年3月D社股東大會上再次獲選社外理事，年薪2200萬韓元。 李瑞鎮2005年購入的某公寓， 市價也從14億漲到28億。 從前還有傳聞說他單是現金就有6百億韓元。
第3是朴娜萊，2019年拿到綜藝大賞的她，無名時期一個月收入只有20萬韓元，而現據推算在每年出演電視節目的收入達到22.8億。 迎來事業巔峰的朴娜萊不僅經常幫助同僚藝人，不久前還通過競拍買下位於龍山區的單獨住宅，成交價55.1億韓元，其中45.8億都是現金交付。
第2是漫畫作家旗安84，據網漫平臺透露，像旗安84這樣位列TOP20的漫畫家年平均收入17.5億左右，此外加上廣告等附加收入只會更多。 旗安84出道時還和同僚一起住地下室，隨著作品接連大發甚至拍成電影，現在任職漫畫出版業公司代表，有三名職員，同時還是房東，用46億元買 下一棟舊樓后每個月收租近千萬，而且隨著附近新建公寓園地，旗安的樓也跟著漲價到60億元，只用2年就賺進14億差價，還給媽媽買了濟州島的房子 。
第1就是演員印喬鎮！2000年MBC第29期公開招募演員出身，2014年和在同一所屬社12年的演員蘇怡賢成婚，還有一個年銷售額100億韓元的CEO父親！父親從合成樹脂製造企業S社起家，產品銷往日本、東南亞等地，是業內銷量第一，其中2020年的銷售額高達122.9億韓元。 現在印喬鎮也是社內理事，真的是現實版財閥二世。 而且不僅印喬鎮喜愛演戲多過經營公司，父親也從小有一個歌手夢，最近終於發行了自己的Trot專輯，這對父子的人生真的都很精彩啊！
（圖：Youtube@Mnet K-POP）
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