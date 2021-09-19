【影评】《绝路狂逃》：反映普遍人类的求存法则！

韩国一直有不少电影都从中表达南北韩之间的政治角力和氛围变化，《绝路狂逃》透过80年代尾，两韩在国际社会争取曝光和寻求加入联合国的过程中却遇上突发事件，最后以一场惊心动魄的逃亡呈现两韩的微妙关系。

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电影中英文译名都有逃走的字眼，的确是故事主要桥段，而且需要逃亡的情节交待得相对急促，也可以看成政环境可以很快变天，南北韩的外交人员本来还在进行静态的交涉，但下一秒身处国家索马里已经发生内战，两韩的外交人员一下子变得「两面不是人」，反政府军与政府军队都视他们如无物，在导演柳升完的镜头调度下，描绘出每一步行动都不能轻举妄动，因为一次开门、一下错判的行为等等都能危及当刻安全，导演将他们经历的逃亡的种种细致地呈现出来。



同样处於危险环境下，在徘徊生死边缘之间两韩唯有通力合作，各自寻找能够提供协助的潜在伙伴，当中又见韩国会比较偏重、表现自己的较佳的外交处境，从中为北韩提供一线生机，是表扬国家精神层面之余，又尝试呈现南北韩政治关系绝非完全切割，而且政治从来是妥协合作的艺术，双方在危难前合作更是人之常情，但编剧对当中的众人之间的情义、举手投足和眼神交流，透过他们既是腼腆的表情又似是「同胞」的心态，以及诀别的每一个道别背影，道尽两韩的政治现实。



其实就如很多关於南北韩的电影，两边人有些时候并不是完全对立，甚至有很多人性人情穿插在历史之中，所谓南辕北辙，有时只是政治取向的表层，在面对同样问题时，争取有利的方式或角力手段顿时变得相差无几。来到生命攸关一刻，本来有相距甚远立场为求生天都会同力合作，其实也反映普遍人类的求存法则。



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封图：寰宇影片 Universe Films & VII Pillars Entertainment 提供

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