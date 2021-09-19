揭密诈骗集团《拦截声命线》韩国口碑沸腾！主演卞约汉与金武烈的母亲竟都遇过电话诈骗！

《拦截声命线》（韩原名《Voice》）即将於10月8日在台湾上映，由於韩国电话诈骗猖獗，让这部电影在韩国上映首日就登上票房冠军，韩国观众观影后惊叹《拦截声命线》写实揭开万恶诈骗集团的运作内幕，都表示一定会推荐家人、朋友等周遭的人观看本作，以降低受骗上当的机率，也被称为是每个人都需要看的一部作品。

《拦截声命线》叙述为了拿回家人和同事被骗的30亿韩元，前刑警出身的工地领班瑞俊（卞约汉 饰）潜入位於中国的诈骗集团基地复仇的故事。根据韩国检察厅所公布的资料显示，2020年在韩国发生了3万9713件诈骗案。诈骗集团早期多单纯以电话向受害者骗取现金，但现在更会利用SNS讯息，或谎称自己是警察、检察官等公家机关人员，以争取民众的信任，让对方落入诈骗圈套中，因此有愈来愈多民众上当受害。



在台湾同样也有许多民众误入诈骗集团所设的骗局，且诈骗集团手法不断推陈出新，更随著通讯技术的进步一起进化。《拦截声命线》将带领观众直接进入电话诈骗世界，在男主角与诈骗集团对抗的过程中，体验痛快的宣泄感！



而本剧中担任主演也就是受害者之一的卞约汉，曾以《未生》《六龙飞天》《阳光先生》等电视剧令观众们对他印象深刻，也以《兹山鱼谱》与薛耿求共同入围今年的百想艺术大赏电影部门最佳男主角，没想到让他决定参演本部作品的契机，竟是因为自己母亲也遇到了这样的诈骗事件！而另一位主演《诡妹》《政客诚实中》的金武烈，也提到自己母亲有著同样经历。幸好两人的母亲都因为有及时联络上他们而意识到这是诈骗，也更让卞约汉与金武烈认为应该以这样的作品让观众们更加提高警觉。



《拦截声命线》的演员们透过剧本了解到诈骗集团缜密的诈骗手法，也都大感惊讶。相信大家如果能够了解到诈骗集团背后的运作，导演也希望大家能够更深刻感受到诈骗集团的恶劣，也希望能疗愈受害者们的悔恨感，想展现彻底摧毁诈骗世界的快感！《拦截声命线》即将於10月8日在台湾上映。



照片：车库娱乐

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