《红天机》金裕贞&安孝燮KISS戏花絮公开！成果超唯美浪漫，但拍摄过程却比想像中还要艰辛

【影片】这一幕看了非常感动，但拍摄过程其实很不顺利，尤其是那难坐的斜坡～。（叹气）

SBS 热门古装新剧《红天机》收视率破10.2%创下新高好成绩，而官方释出男女主角首次KISS的花絮，也引发网友讨论，没想到唯美的画面下，拍摄过程居然是如此的困难。



＊EP.5-6 剧透可按右侧连结观看：《红天机》幼时回忆涌上心头，美好月色下这次换安孝燮向金裕贞主动索吻～



▼花絮影片：



第一次KISS因为距离太远了，NG！



第二次安孝燮准备亲下去时，顺著斜坡而滑下去了。



期间，安孝燮不仅帮金裕贞拿掉花瓣，当金裕贞觉得斜坡不好坐时，他建议垫个东西会更好坐，非常贴心的照顾对方，各种小举动都非常暖啊～。



终於拍摄成功两人第一吻～。



而拍摄当天，也是安孝燮的生日，工作人员假装采访，让金裕贞偷偷拿著生日蛋糕从后面现身庆祝！假装采访提问：「对天机（金裕贞角色名）想说的话是？」



安孝燮：「对天机想说的话吗？每天都能看到天机啊！」、「天机啊！最近因为拍摄很辛苦吧？我也很累呢…，我们一起努力，完成一部好作品吧！fighting～！」



结果，身后突然出现了天机＆蛋糕，让安孝燮相当惊喜害羞：「我是第一次在拍摄现场收到这个。」



之后继续拍摄，但帽子相当碍事，各种挡住画面和妨碍KISS，调整过几次后，最终还是成功了！而且画面真的很美～，相当的不容易啊！！！



▼重温KISS的感动：



*图：SBS Catch＠youtube

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