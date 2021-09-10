《第六感2》今晚来宾：韩剧《结过一次了》李相烨的好兄弟李相二来了，综艺感十足的他登场令人超期待

有李相二在的地方，就有欢笑，他可能比《第六感2》的女成员们还要疯狂喔～！XDDD 最近还可以在韩剧《海岸村恰恰恰》中看到他。

tvN 热门推理综艺节目《第六感2》这次邀请到的男嘉宾，是最近以韩剧《海岸村恰恰恰》回归的演员李相二，他不只是演技出众，上节目也经常展现惊人的综艺感的全能明星。



而他也曾经与李相烨合作过韩剧《结过一次了》，剧中的两人是一对兄弟，这部剧人气超高，收视率最高一集有37%，讨论度相当热烈，他与李础熙也成为人气CP，一起出演过《认识的哥哥》引爆话题。



*图：KBS 2TV《结过一次了》@official

▼预告：



由於李相二也上过《RunningMan》，还曾固定出演《玩什么好呢》一段时间，成为限定美声男团 MSG Wannabe 的一员，所以刘在锡也用好兄弟的开场词来欢迎他登场，是成员们再熟悉不过的人物。



虽然一开始被大家的尖叫给吓到失神，但也很快地融入团队进行推理，甚至是超出全昭旻和李美珠的想像(!?)，究竟李相二会带来什么意想不到的表现呢？



《第六感2》本期主题「大饱眼福，卖相美翻天特辑」将在今晚20:40播出。



*图：《第六感2》@friDay影音

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