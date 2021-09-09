《红天机》花絮：擅长拍心动场面的金裕贞被导演称赞，安孝燮反而因为脸贴胸膛的主意感到很害羞～

这一场金裕贞脸贴安孝燮 胸膛的画面，拍了至少有30次以上吧！那瞬间的悸动画面，真是下足了功夫呢。（两人第一次亲密接触！）

SBS 古装新剧《红天机》成功引爆话题性，收视率也节节上升，而官方释出的花絮中，也公开了现场的欢乐拍摄气氛，两位主角也是一直帮忙出主意，过程非常顺利。



▼幕后花絮，剧中的两人长大后的首次相逢的轿子戏：



拍摄轿子戏时，安孝燮说道：「但这个轿子，是主上亲自赐予的。」忽然有一个女生的声音回答：「是的～」不得不喊卡，金裕贞问说是谁回答的？结果居然是手机里的Siri，哈哈哈！



之后就开始拍摄因摇晃的轿子，金裕贞的脸贴上安孝燮胸膛的片段，第一次检查镜头时，金裕贞忍不住感叹道：「哇～真是明目张胆的抱啊！」



而来回几次拍摄的躺胸动作，导演忍不住称赞：「一开始裕贞姿势就掌握的很好，姿势特别好～。」导演满意的称赞著，安孝燮也附和表示蛮舒适的。



被称赞后金裕贞闭上眼睛说谢谢～，下一秒又开玩笑说：「但我觉得不太舒适。」安孝燮慌张反问：「啊，真的吗？」金裕贞立刻解释说：「没有啦！舒适～舒适～。」相处越来越自然。



而这心动的场面还要拍摄胸膛特写，金裕贞反问要让他的衣服起伏吗？似乎是要做出抖胸的感觉，导演再追问安孝燮该怎么拍好呢？安孝燮害羞到不知所措：「不要再逗我了。」



导演表示要确定才能拍喔！安孝燮最终回应：「那我移动个0.5公分好了。」金裕贞忍不住爆笑：「真的吗？我脸还贴著耶。」淘气的两人让现场笑声不断



最终拍成的画面，也让大家相当满意～。



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《红天机》收视再上升！19年后重逢安孝燮霸气援救初恋金裕贞，被坏人掳走即时出现拥入怀中EP.3-4



*图：SBS Catch@youtube

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