金钟国兑现承诺！个人YT频道首月收入7000万韩元全部捐赠，低调做善事的运动男真的太赞啦~

金钟国今年7月曾表示会把开通Youtube频道第一个月的收入全部捐赠出去，现在真的兑现承诺了！

据韩媒报导，金钟国捐赠了7000万韩元给三星首尔医院和慧园医疗财团世宗医院（音），用以帮助心脏病患者和经济困难的患者，这也是金钟国个人频道今年7月的5个影片带来的全部收入。

金钟国也在YT频道的社群里PO文认证：「虽然晚了一点，但上次和大家约定的捐赠！希望用在好的事情上，慎重地决定和进行了！结算比预想的要晚，真的真的是只除去了最低制作费用之后的全部金额。 因为是与大家的支持和真心一起进行的、意义深刻的捐赠，希望大家更加感受到这份意义，度过健康的日常生活！再次感谢和我一起做善事的所有订阅粉丝！」



（图：Youtube@김종국 GYM JONG KOOK）

金钟国今年内6月开通Youtube频道后，仅一个月就获得190万订阅（现在是213万），7月时曾在频道里PO文宣布会把首月收入除去制作费用外全部捐赠，使大家对他的关心和喜爱延续到更好的事情上，从而「让热爱运动的人的善良影响力更有意义和光芒。 」当时韩媒推测首月收入「应该有几千万韩元」，金钟国的人气果然没让人失望！

据悉金钟国平时就经常低调做善事，去年2月曾捐赠1亿韩元给灾害救助组织「希望桥」用於防疫工作，去年8月韩国遭受雨灾时再次向该组织的救助活动捐赠了5000万韩元，连经纪公司都不知道，最后由受赠单位公开。 加上金钟国平时节俭形象深入人心，连纸巾和电费都要省、花钱看电影都不舍得，更加令人对他的豪爽善行心生敬佩。

（封图：TURBO JK Company，Youtube@김종국 GYM JONG KOOK）

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