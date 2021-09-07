韩孝周新剧一部接一部！与朴炯植搭档《Happiness》杀青，接下来将拍摄与赵寅成合作的《Moving》

等孝周欧逆的电视剧等了好久～希望可以快点看到啊！

6日，韩孝周在 IG 上传收到花、气球的照片，并写下：「作为尹新春幸福地结束《Happiness》的拍摄，虽然因为不好意思而没能用长篇的话来表达，但多亏现场给予我支持的很多人，才能平安顺利地结束拍摄。希望可以尽快播出，想上传和大家一起拍摄的照片，有很多美好的回忆想和大家分享，大家真的辛苦了，没剩多少的拍摄也加油，真心感谢。」



《Happiness》是由韩孝周和朴炯植搭档，讲述被孤立在阶层社会所小板公寓里的都市惊悚剧，随著人类聚居的大城市高层公寓因新型传染病被封锁而产生的分裂和恐惧、爲生存展开激烈斗争和心理战。



而韩孝周接下来将会拍摄《Moving》，将会与赵寅成、车太铉、柳承龙等人搭档。改编自姜草的同名漫画，讲述拥有超能力的家族成员，跨越世代的隔阂，携手对抗强大敌人的动作英雄片，这个题材也是令人期待！



另外，《海贼2》的演员们（姜河那、韩孝周、李光洙、权相佑、蔡秀彬、EXO世勋等）出演《带轮子的家》特别篇《借给你带轮子的家》，将在9月13日、20日、27日播出。



（图：IG@hanhyojoo222、BH娱乐、UAA、IOK Company、BLOSSOM娱乐）

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