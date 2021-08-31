金希澈直播回应关於领养流浪犬的争议：「所有生命都很宝贵，提前做功课才不会造成更多伤害」

这才是#金希澈 的真实想法，希望不要再有人误解他了啊~

金希澈近日在综艺节目《尊重个人喜好旅行Petkage》 里提到「专家们绝对不会向养狗新手们推荐流浪狗」，在韩网引起很大讨论，有人质疑他是「鼓励去宠物店购买动物」，就连动保团体也发声，认为金希澈让大家觉得流浪动物不适合当宠物：「很多人都在努力改变人们对流浪犬的错误认识，例如健康欠佳、 存在行为问题和创伤等等，但有时候，名人的一句话会加深大众对流浪犬的偏见。 」



随著争议扩大，金希澈昨晚进行直播，对节目中说的话进行了更细致的解释：「我用到「绝对」这养比较刺激的词是因为， 如果想养流浪犬，不是只出於好心把它带回家就可以了，应该先见面几次确定是否互相心意相通，不然可能只是让彼此辛苦而已。 」

金希澈表示不需要害怕领养流浪犬：「不管是动物还是植物，养之前都要做好功课。 我们并非每个人都是养狗专家。 流浪犬已经被遗弃过一次、心理有很大创伤，新手饲养真的不容易。 虽然给予爱的怀抱是出於好心，但不是只要有爱就能解决。爱当然是必须的，但也要一起接受专家的教育。 」

「狗狗很聪明，伤害和创伤不会轻易消失。 流浪犬可能会对人保持警戒，甚至害怕人。 如果没有充分的知识、没受过专家的教育，可能令流浪犬和犬主都受到更大的伤害。 」



（图：Twitch直播截图）

金希澈对於自己的发言引起意外争议表示不快：「无法理解居然被这样歪曲解读和扩散。 」而且指出争议的发源地是某知名网路论坛，表示正在准备起诉：「有些人用截图和断章取义制造争议。 你们拉的屎要自己清理，不要通过你们的父母联系我。 关於和解的提议我也不会接受。 」

最后，金希澈强调：「所有的生命都很宝贵。 虽然我在起诉某论坛，但不希望这次的问题被看做性别对立（注：该论坛使用者大多数为女性）。 我希望男生和女生都能融洽地相处，我的粉丝也有男有女啊。 」

（封图：JTBC《尊重个人喜好旅行Petkage》节目截图，IG@kimheenim）

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