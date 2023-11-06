谁说韩剧只有男女主CP最好看？这10部剧中的「男男CP」也超带感，每一对都好爱
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谁说韩剧只有男女主CP最好看？这10部剧中的「男男CP」也超带感，每一对都好爱

明星   2023年11月6日   星期一08:30   Tracy  

（封面图源：wavve《弱美男英雄Class1》、Netflix《D.P：逃兵追缉令》、SBS《The King：永远的君主》）

虽然追剧时男女主人公的爱情故事让人深陷，但有时男男「基情」似乎更能引人注目。

今天就来盘点一下电视剧的那些化学反应爆棚的男男CP，哪一对是你的菜？

《秘密森林》黄始木&徐东载

擅长游走於政商关系之间、长袖善舞的徐东载（李浚赫 饰）和万年冷脸、冷漠又孤独且正义的黄始木（曹承佑 饰），性格与处事风格强烈的两人在不断的摩擦中彼此越发了解，冲突越大戏剧性也就越强，本剧中为数不多的笑点都在徐东载身上了。 如果他们能够合二为一，既有徐东载的圆滑，又有黄始木的头脑和正义感的话，可能会造就出一个完美的男主人设。

《客：THE GUEST》尹华平&崔允

灵媒尹华平（金东旭 饰）和神父崔允（金材昱 饰），这要放在BL界，妥妥的人气CP设置啊（笑！）冷漠淡然神父和暴躁正义的灵媒，一个自愿因鬼上身自愿与它同归於尽，一个宁愿牺牲自己也要挽救对方...... 真的不是言情剧的标配吗？？

《学校2013》高南舜&朴兴秀

金宇彬和李钟硕在现实生活中就是好友，戏里戏外的互动完全就是最佳「情侣」的代表啊！两人相处的日常不要太甜哦，当初电视剧播出时不少人都说这剧的女主角不存在！！

《怪物》李东植&韩洙元

性格疯癫但职位不高的老警察VS年纪轻轻却身居高位的小警察，易碎感大叔vs干净青年，死对头到好兄弟，谁不爱这剧情？？

《鬼怪》金侊&金信

一个是为国为王奔赴前线的大将军，却被奸臣所害不能转世，沉浸在前生伤痛里无法脱身的鬼怪，一个是忘了前生，不知为何而存在的地狱使者，两人的可爱日常可以拍1000集，相爱相杀，吵架如同小学生。

《金科长》金成龙&徐律

金成龙&徐律毕竟是获得官方认可，斩获年末颁奖礼「最佳CP赏」的CP，虽然两人角色设定上是敌对关系、彼此互看不顺眼，但两人谍对谍的戏码却意外有爱。

《弱美男英雄Class1》延时恩&安秀浩

一个是标准的超级学霸，一个是全校都怕的「硬拳头」，后者对原以为是柔弱模范生，却不忍受不良同学的欺负选择正面对决的前者，渐渐有了注意。 同时也对他没有灵魂的眼神饶有兴趣......

《D.P：逃兵追缉令》安俊浩&韩浩烈

两人合作抓捕逃兵的过程可谓是充满了火花，韩浩烈（具教焕 饰）看似散漫，但内心坚强头脑灵活，安俊浩（丁海寅 饰）性格冷静又观察力灵敏，两人意外地配合默契，隐藏的CP火花在不经意间就爆出。

《火星生活》韩泰柱&姜栋哲

2018年的搜查队队长韩泰柱（郑敬淏 饰）一个跟头摔回了1988年，遇到了性格暴躁、行为粗鲁，不过头脑敏捷的「六感派」刑警姜栋哲（朴诚雄 饰），两人也是从死对头到生死相托互相信任的好兄弟，日常相处中互呛的场景实在太搞笑了。


《The King：永远的君主》李衮&曹影

一个是王，一个是王的护卫，我的存在只为守护一个你，有你的地方就一定有我，「君主与唯一信任的护卫」这对CP小编给满分。

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