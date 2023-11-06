谁说韩剧只有男女主CP最好看？这10部剧中的「男男CP」也超带感，每一对都好爱

虽然追剧时男女主人公的爱情故事让人深陷，但有时男男「基情」似乎更能引人注目。

今天就来盘点一下电视剧的那些化学反应爆棚的男男CP，哪一对是你的菜？

《秘密森林》黄始木&徐东载

擅长游走於政商关系之间、长袖善舞的徐东载（李浚赫 饰）和万年冷脸、冷漠又孤独且正义的黄始木（曹承佑 饰），性格与处事风格强烈的两人在不断的摩擦中彼此越发了解，冲突越大戏剧性也就越强，本剧中为数不多的笑点都在徐东载身上了。 如果他们能够合二为一，既有徐东载的圆滑，又有黄始木的头脑和正义感的话，可能会造就出一个完美的男主人设。



Missing this duo when will see Stranger S3?!

비밀의숲 조승우 이준혁 pic.twitter.com/F3bo4Frz7D — dazzlingbunny #비밀의숲 (@fretchkdrama) March 30, 2021

《客：THE GUEST》尹华平&崔允

灵媒尹华平（金东旭 饰）和神父崔允（金材昱 饰），这要放在BL界，妥妥的人气CP设置啊（笑！）冷漠淡然神父和暴躁正义的灵媒，一个自愿因鬼上身自愿与它同归於尽，一个宁愿牺牲自己也要挽救对方...... 真的不是言情剧的标配吗？？



《学校2013》高南舜&朴兴秀

金宇彬和李钟硕在现实生活中就是好友，戏里戏外的互动完全就是最佳「情侣」的代表啊！两人相处的日常不要太甜哦，当初电视剧播出时不少人都说这剧的女主角不存在！！



학교2013 고남순박흥수 사진1 pic.twitter.com/ofhjMgOrEp — 모델팬트위터 예림 (@wwwGBing) May 4, 2013

《怪物》李东植&韩洙元

性格疯癫但职位不高的老警察VS年纪轻轻却身居高位的小警察，易碎感大叔vs干净青年，死对头到好兄弟，谁不爱这剧情？？



《鬼怪》金侊&金信

一个是为国为王奔赴前线的大将军，却被奸臣所害不能转世，沉浸在前生伤痛里无法脱身的鬼怪，一个是忘了前生，不知为何而存在的地狱使者，两人的可爱日常可以拍1000集，相爱相杀，吵架如同小学生。



2022년 6년차 장르 입덕하세요

김신왕여 김왕 깨비사자 깹사 깨비저승 깹승 공동 도깨비 저승사자 도저 pic.twitter.com/0xu8l1d6oa — 별색 (@_spotcolor) December 31, 2021

《金科长》金成龙&徐律

金成龙&徐律毕竟是获得官方认可，斩获年末颁奖礼「最佳CP赏」的CP，虽然两人角色设定上是敌对关系、彼此互看不顺眼，但两人谍对谍的戏码却意外有爱。



알티ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미쳤나 ㅋㅋㅋ개웃김 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그거말구 김과장 보세요 피피엘도 귀여워.. 서이사 홍삼에 눈독들이다가 김과장한테 뺏기고 뽀뽀당함 ^~^ pic.twitter.com/OYsgXqbY2J — P곤 (@_P_BADA) March 16, 2017

《弱美男英雄Class1》延时恩&安秀浩

一个是标准的超级学霸，一个是全校都怕的「硬拳头」，后者对原以为是柔弱模范生，却不忍受不良同学的欺负选择正面对决的前者，渐渐有了注意。 同时也对他没有灵魂的眼神饶有兴趣......



약한영웅 수호시은 첫만남 존나에반데....

수호는 시은이한테 감긴거같고 지독한호모녀는이들의사랑에인생을걸엇어요 pic.twitter.com/KemjnRF7Zc — juda (@blueblewblued) November 23, 2022

《D.P：逃兵追缉令》安俊浩&韩浩烈

两人合作抓捕逃兵的过程可谓是充满了火花，韩浩烈（具教焕 饰）看似散漫，但内心坚强头脑灵活，安俊浩（丁海寅 饰）性格冷静又观察力灵敏，两人意外地配合默契，隐藏的CP火花在不经意间就爆出。



jung haein ahn joonho 정해인 koo kyohwan han hoyeol 구교환 d.p. 2 디피 edit fancam pic.twitter.com/nVYlzihBzu — (@sometaphorical) July 30, 2023

《火星生活》韩泰柱&姜栋哲

2018年的搜查队队长韩泰柱（郑敬淏 饰）一个跟头摔回了1988年，遇到了性格暴躁、行为粗鲁，不过头脑敏捷的「六感派」刑警姜栋哲（朴诚雄 饰），两人也是从死对头到生死相托互相信任的好兄弟，日常相处中互呛的场景实在太搞笑了。



한태주는 강동철의 애완동물이었다...

강동철 은근히 세심한 남자..츤데레의 표본#라이프온마스 동철태주 사랑하잔냐 pic.twitter.com/mN9PXfNFtx — 뷰 (@dr_view_) March 1, 2023



《The King：永远的君主》李衮&曹影

一个是王，一个是王的护卫，我的存在只为守护一个你，有你的地方就一定有我，「君主与唯一信任的护卫」这对CP小编给满分。



더킹에서 남은것



이곤조영

조영이곤

황제폐하와 그의 키링남 조영

조은섭귀여워

이곤은섭

은섭아사랑해 pic.twitter.com/udSZ8C2QsF — (@Red_HongR) April 18, 2020

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