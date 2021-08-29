【有雷】《The Penthouse 3》朱丹泰终於受到惩罚，网友：「不会还有反转吧」（EP.12）

【剧透】《The Penthouse 3》在27日播出第12集，全国收视为18.4％、首都圈为17.5%，瞬间最高收视率20.5%。

沈秀莲（李智雅 饰）听到朱丹泰（严基俊 饰）从精神病院逃出的消息后，悲壮地表示：「如果我和朱丹泰之中，必须死一个人才能结束这场游戏，我不会逃避的。 朱丹泰按照沈秀莲的预想向儿子朱锡勋（金永大 饰）求助，朱锡勋用谎言避开朱丹泰的怀疑，并表示会帮忙准备假护照和船。朱丹泰最后回到韩国，但...最后他跳入大海偷偷逃出。



沈秀莲也因此开始新的计划，预感到朱丹泰会回到 Hera Palace 的沈秀莲，开始购买 Hera Palace 的所有房子。爲了把朱丹泰叫到 Hera Palace ，她决定和罗根李（朴殷硕 饰）在那举行订婚仪式。期间，从赵秘书（金东圭 饰）那得知沈秀莲和罗根李订婚消息的朱丹泰愤怒地指示准备炸弹。



乔装成清洁工潜入 Hera Palace 的朱丹泰到处安置炸弹，利用从赵秘书那收到的万能钥匙到达顶楼后，在那里发现沈秀莲和罗根李。举行订婚仪式的过程中，沈秀莲接到朱丹泰的电话：「现在马上来顶楼，如果无视我的我，我可能会把整座 Hera Palace 炸飞，我在各处都安装了炸弹。」而罗根李、姜玛莉（申恩庆 饰）、孩子们也急忙疏散居民。



终於在顶楼见到朱丹泰，沈秀莲用毫不动摇的眼神呵斥：「我终於可以亲手杀了你。」然后用枪对准笑得卑劣的朱丹泰。但是...朱丹泰马上举起炸弹遥控器说：「我说过放肆就会死吧！像你前夫那样，像闵雪雅那样，像吴允熙那样！」沈秀莲毫不动摇地向朱丹泰的一侧肩膀开枪后喊：「这是替因为你无辜死去的无辜之人开的。」接著向另一侧肩膀也发射了子弹。



原以爲已经死了的朱丹泰睁开眼睛后，用尖锐的雕刻砍掉沈秀莲的腿。接著两人展开了激烈的身体对抗，最终手握炸弹遥控器的朱丹泰说：「沈秀莲，一起走吧！去地狱。」的瞬间，沈秀莲向朱丹泰头部开枪。朱丹泰立即按下了炸弹遥控器按钮，坠落到顶楼外并掉到喷水池，迎来令人震惊的结局，而 Hera Palace 也倒塌。



这结尾也在网路上引发热议，不少网友也表示：「朱丹泰逃脱记太厉害了」、「赵秘书太可怜了ㅜㅜ帮了到最后」、「朱丹泰像小丑一样笑，真的让人毛骨悚然... 结果在如此执著的 Hera Palace...走好」、「希望沈秀莲能活著」等。



（图：黄viu煲剧平台）

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