曹政奭曾因没服过兵役被骂惨！真正的原因背后是沉重的家庭史

在韩国每一位健康的男性都要去服兵役，若故意逃兵役将会成为一辈子的污点。

兵役在韩国是一个不可碰触的底线，无论你是谁，只要是男生且符合年龄、身体健康，都要响应国家号召履行国家义务。 但娱乐圈里总有那么些人绞尽脑汁逃兵役，他们也就成了全国民众讨伐的对象。 曾经曹政奭就因为未服兵役被骂惨。

1980年出生的曹政奭今年已经42岁（韩国年龄）了，出道初期因为是免服兵役对象而被诟病了很长一段时间。曹政奭曾经非常委屈地解释过：「我从来没有为了逃兵役去参加公务员考试，也没有为此考研究生，甚至没有申请过延期入伍。 」曹政奭不服兵役的原因并不是民众所想的那样，而且他也没有为了逃兵役耍过任何手段。 之所以可以免除兵役是因为曹政奭当时家境贫困，若曹政奭入伍的话整个家庭就失去了收入来源，无法生存。



根据韩国的兵役法规定，若家庭成员构成、全财产、月收入等符合相关要求的话，会被定为「生计困难」，当事人可以免服兵役。 20年前的基准是全财产低於1300万（韩币，下同）以下，人均月收入低於18万。2000年曹政奭的父亲突然离世，而他又要复读，家庭经济状况一落千丈，穷到曹政奭一度想要了解自己的生命，最后因为想到妈妈需要他来照顾，这才咬紧牙关活了下来。

撑起一家生计的曹政奭申请了免服兵役，同时还要去工地打工挣钱。 因为信用等级太低，曹政奭无法贷到大学学费，为了挣到更多的钱，他才开始尝试音乐剧。 学费贷款直到2010年才全部还清。



正因为尝到过生活的苦难，曹政奭成名之后十分珍惜自己的事业，从音乐剧跨界到影视剧圈，凭藉一身闯劲成了观众们最爱的男演员之一，也是收视率、票房的保证。



「首图/内文图：tvN《机智医生生活》」

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