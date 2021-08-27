车银优收到《鸡不可失》导演新作《炸鸡块》出演提案！改编自同名漫画，是一部惊悚喜剧～

Webtoons 漫画《炸鸡块》（닭강정）是一部矛盾又病态的惊悚喜剧。

讲述来路不明的机器把女儿变成了炸鸡块，在毫无线索之下，被牵连的人们相继失踪及死亡，背后竟隐藏著巨大的秘密。近年有不少网路漫画都改编成电视剧，这部漫画也确定改编。



26日，韩媒报导：「车银优接到了《炸鸡块》的出演提案。」对此，所属社 Fantagio 娱乐也回应：「车银优收到李炳宪导演的新作《炸鸡块》的出演提议，目前正在讨论中，这是我们收到提案的作品之一。」



车银优也出演过不少部漫改剧，像是《我的ID是江南美人》、《女神降临》，目前正在准备拍摄的《ISLAND》（与金南佶、李多熙合作）也是，是否会再接下这部，也引发粉丝们的期待。



而《炸鸡块》将原作网路漫画制作成12集的电视剧，由《鸡不可失》、电视剧《浪漫的体质》李炳宪导演亲自执导、编写。继《鸡不可失》之后，李炳宪导演的新剧《炸鸡块》是迄今爲止从未见过的新鲜素材，目前正在选角中。





（图：IG@eunwo.o_c、Webtoons《炸鸡块》、Fantagio 娱乐、JTBC《我的ID是江南美人》＆《浪漫的体质》、tvN《女神降临》、电影《鸡不可失》）

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