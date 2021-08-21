《我独自生活》终为旗安84遭排挤争议道歉，网友：「所有出演者都已受害，当初就不该整人」

制作组隔了整整一星期才道歉啊……

上周五播出的《我独自生活》EP.408发生了成员旗安84疑似遭排挤的争议，为旗安84抱不平的观众纷纷於网路上向制作组反映，却未得到任何回应。昨晚（20日）《我独自生活》播出新一集EP.409后，制作组今（21日）凌晨於官方SNS发表了道歉声明。

（前情提要：旗安84太可怜了！《我独自生活》节目组设定被观众怒斥：根本就是把老实人当傻子耍／《我独》遭投诉且删除争议内容，旗安84悄悄发声：「如果没有节目就没有我」）

道歉声明如下：「大家好，我们是《我独自生活》制作组。在此向看上次观看『炫茂、旗安暑假纪事』感到不舒服的人们致歉。」

「成员们之间的不和全非事实。由於制作团队不够细心，加上考虑到各种制作条件，缺乏了对於情况的详细描述。以后会更加慎重制作与企划。还有，出演者们全都没有错，希望大家不要对任何出演者进行人身攻击。为了支持和喜爱《我独自生活》的观众们，我们会尽全力展现给各位更好的面貌。」

尽管制作组已承认错误，网友仍不买单，大多认为制作组要负全责。IG下方留言：「辩解已为时已晚」、「不想再看了呵呵呵，不想看电视感到不舒服」、「这样就没了吗」、「非得要这样演出，把有可能引起争议的场面播出来让人无法理解，引起争议后迟迟才表明立场也无法理解。」、「这是道歉信吗？」

「一开始就通知只有两个人去就好，是为了谁才做隐藏摄影机整人秀，除了制作组其他人都是受害者，为什么出演者还要被骂呢，到现在还让人听姗姗来迟的废话，哈」、「但是节目播出最后（指昨晚播的新集数）都要说些什么吧，边期待边看到最后的我是傻子」、「出演者都已饱受责备过了一周，有保护出演者的想法吗？」

（封图：《我独自生活》IG@mbc_ilivealone、《我独自生活》＠黄VIU 截图）

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