《我家的熊孩子》李光洙自爆送礼都不讨喜：池锡辰换货、金钟国放著不用

《Running Man》到现在还是很不时有李光洙身影，李光洙上其他节目也是三句不离《Running Man》啊XD

李光洙在离开《Running Man》的那集（EP.559），特别透过崔宝弼PD的策画送给成员礼物，结果过没多久李光洙就趁机爆料池锡辰隔天就把包包换货了。

（图：《Running Man》EP.562@friDay影音 截图）

李光洙后来上《我家的熊孩子》被问到这件事，李光洙说自己看池锡辰背同一个包背好多年，他就挑了同个牌子别的款式的包送他，殊不知过了一周去同一家店，听说池锡辰收礼的隔天就把包包换掉了，「也不是说不可以，但隔天就换了，我当时在心里想：『这哥真是X啊！』」

（图：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

抱怨完池锡辰，轮到金钟国。李光洙说自己也送了金钟国几次礼物，但是「哥每次都不喜欢」，「我听说做腰部运动的那个在家里……用来晒衣服是吧？」连钟国妈妈听完都笑得合不拢嘴。

（图：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

李光洙还说自己曾送过的自行车放在健身房放了八年，钟国妈妈想帮钟国讲点话：「他一直在用啊！」李光洙却点点头后回应：「当晒衣架。」

（图：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

更搞笑的是，申东烨问他赚钱后送父母的第一样礼物是什么，李光洙回答鞋子。问：「那妈妈感到很幸福吧？」李光洙说：「是是……不过妈妈也是拿去换了别的……」

（图：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

众人最后的结论是：李光洙总是挑很奇怪的款式、到这种程度不得不怀疑李光洙的眼光。

（图：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

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（封图：《我家的熊孩子》@YouTube 스브스 예능맛집 截图）

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