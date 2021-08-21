《我獨自生活》終為旗安84遭排擠爭議道歉，網友：「所有出演者都已受害，當初就不該整人」

製作組隔了整整一星期才道歉啊……

上週五播出的《我獨自生活》EP.408發生了成員旗安84疑似遭排擠的爭議，為旗安84抱不平的觀眾紛紛於網路上向製作組反映，卻未得到任何回應。昨晚（20日）《我獨自生活》播出新一集EP.409後，製作組今（21日）凌晨於官方SNS發表了道歉聲明。

（前情提要：旗安84太可憐了！《我獨自生活》節目組設定被觀眾怒斥：根本就是把老實人當傻子耍／《我獨》遭投訴且刪除爭議內容，旗安84悄悄發聲：「如果沒有節目就沒有我」）

道歉聲明如下：「大家好，我們是《我獨自生活》製作組。在此向看上次觀看『炫茂、旗安暑假紀事』感到不舒服的人們致歉。」

「成員們之間的不和全非事實。由於製作團隊不夠細心，加上考慮到各種製作條件，缺乏了對於情況的詳細描述。以後會更加慎重製作與企劃。還有，出演者們全都沒有錯，希望大家不要對任何出演者進行人身攻擊。為了支持和喜愛《我獨自生活》的觀眾們，我們會盡全力展現給各位更好的面貌。」

儘管製作組已承認錯誤，網友仍不買單，大多認為製作組要負全責。IG下方留言：「辯解已為時已晚」、「不想再看了呵呵呵，不想看電視感到不舒服」、「這樣就沒了嗎」、「非得要這樣演出，把有可能引起爭議的場面播出來讓人無法理解，引起爭議後遲遲才表明立場也無法理解。」、「這是道歉信嗎？」

「一開始就通知只有兩個人去就好，是為了誰才做隱藏攝影機整人秀，除了製作組其他人都是受害者，為什麼出演者還要被罵呢，到現在還讓人聽姍姍來遲的廢話，哈」、「但是節目播出最後（指昨晚播的新集數）都要說些什麼吧，邊期待邊看到最後的我是傻子」、「出演者都已飽受責備過了一週，有保護出演者的想法嗎？」

（封圖：《我獨自生活》IG@mbc_ilivealone、《我獨自生活》＠黃VIU 截圖）

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