晟敏合约期满本月底离开SM娱乐，有望签trot专业公司！是否仍留Super Junior成焦点

今日据韩媒10 Asia报导，Super Junior暂停活动成员晟敏与SM娱乐的专属合约将在本月底结束，打算签约TOTALSET继续发展trot事业。

据悉，晟敏对trot情有独钟，一直希望能加入拥有多位trot歌手的经纪公司，最近已与TOTALSET完成了细节协商。



晟敏於2005年作为Super Junior成员出道，2022年出演了《Mr. Trot 2》，正式向Trot领域发起挑战，在节目中介绍自己为「从K-pop歌手转型为真正Trot歌手的Trot新芽」。

2023年，晟敏发表单曲专辑《Lovesick》，正式以Trot歌手身份出道，去年推出第二首Trot单曲《YO.YO.YO.》，逐渐打开知名度。



TOTALSET旗下拥有众多Trot歌手，包括陈成、韩慧真、洪子、朴君、安成勋、郑多暻、吴有珍、韩英等。 此外，艺人郑伊朗、朱代叶等也隶属该公司。

此外，晟敏2014年与音乐剧演员金思垠结婚，去年喜迎儿子诞生。 因多次将粉丝赠送的礼物送给老婆、拒绝与粉丝沟通、无视SJ活动日程、屡次高调放闪，最终引起歌迷会抵制，2019年开始不再参加SJ团体活动，但一直挂在SJ名下。 此番与SM娱乐合约结束，也让很多人好奇是否彻底退出SJ。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻