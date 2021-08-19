Netflix 火辣真人秀《欲罢不能》将推出韩版！由李多熙、曹圭贤担任主持人，消息公开引发热议！

Netflix 真人秀节目《欲罢不能》（Too Hot to Handle）是十名单身男、女前往一间特别的岛屿度假别墅过夜。

节目的宗旨是教导他们与他人建立真正的联络，如果嘉宾们在节目中出现任何性接触，就会被扣除奖金。目前播出两季，在全球都有著很高的讨论度。

18日，根据韩媒 JTBC 뉴스 报导，Netflix 将推出名为《SOLO地狱》（솔로지옥）的韩版《欲罢不能》。《SOLO地狱》是10名被关在无人岛的男女，坦诚、堂堂正正的约会真人秀，只专注於彼此、展开世界上最激烈的感情。



报导还提到：「会比《欲罢不能》更加火热，比《盲婚试爱》更没有偏见，比《双层公寓：都会男女》更浪漫，《SOLO地狱》将毫不过滤地带给观众们刺激、扑通扑通心情的火辣约会的真人秀。」



此外，还公开主持阵容，将由李多熙、Super Junior 曹圭贤、洪真庆、韩海一起主持。节目由《Traveler：阿根廷篇》、《只有体裁是喜剧》金载沅PD，《两天一夜3》、《偶然成为社长》池贤编剧策划。预计会通过 Netflix 向全世界公开。



（图：SANTA CLAUS ENTERTAINMENT、TVDaily）

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