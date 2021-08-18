刘在锡也被《来魔女食堂吧》吓到！宋智孝：「把我跟钟国欧巴说成LoveLine这样好吗～」

演员宋智孝虽然平时透过长寿综艺节目《Running Man》给大家懵懵的印象，但最近回归本业演出《来魔女食堂吧》中以美味料理来让失意的人许愿但需付出代价的魔女，大获好评，就连刘在锡都成忠实观众，还对她说：「智孝，你真的很吓人！」

宋智孝在剧中饰演的魔女，从眼神就开始给人很不一样的魅惑感觉，并且在华丽的服装与所有妆感上的细节，都是由制作团队精心打造，宋智孝本身在念台词的语气上也特别不一样，除了一直以来呈现的冷酷魔女模样，最终却公开了她反转的人类故事，令观众们相当喜爱这部电视剧，并纷纷敲碗希望推出第二季。



宋智孝本人也感受到这个角色与她以往所演绎的所有角色都非常不一样，穿著华丽的服装搭配夸张的首饰，唇色妆感与所有细节都跟工作人员花了很多时间讨论，最后拍摄出来的效果还让宋智孝自己觉得「太过妖艳」有点不知所措。不过可以确定的是观众们都认为这位魔女的表现是相当到位的。她也认为自己与蔡钟协及南志铉的合作非常棒，留下相当开心的回忆，还自嘲「看到他们也想回到自己年轻的时候」，不改搞笑本色。



宋智孝透过这一次的作品挑战了奇幻的剧情，不过她也想迎向更多不同题材的挑战，不管是迫切深沉的爱情剧，或是描述家人情感的人伦剧，以及说到同事或师生间情感的戏码，都是她相当有共鸣并且还想要挑战的领域。提到自己参与了11年演出的综艺节目《Running Man》，她更说「已经像是自己身体的一部分，占了人生的四分之一。」如果没有这节目，会觉得失去了自己身体的某部分那样的不自在。



《Running Man》成员们也纷纷表示《来魔女食堂吧》这次的角色非常适合宋智孝，而她也特别提到了刘在锡的反应。一开始刘在锡其实没有多说什么，并且看似已经完全看完所有剧情内容了，然后在电视剧开始时他对宋智孝说：「你真的很吓人！」



在《Running Man》节目中，最近宋智孝还被提到跟金钟国单独相处，她说应该大家是想要逮到机会逗金钟国，但却牵涉到了她，面对Love Line的部分宋智孝总是觉得会有些尴尬，心中也很烦恼「这样说好吗？」，所以讲到这一点也不难看出她在节目上变得表情僵硬，觉得有些难以应对。不过她觉得有时候这样会让拍摄更有趣，成员们也更加亲近，相信大家也没有误会她与金钟国，还特别澄清「我们真的没有交往喔！」



照片:TVING FB

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