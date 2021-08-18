BTS防弹少年团V也遇到过旗安84类似遭遇：回到家大哭不止

防弹少年团V在学生时期也曾经历过和旗安84一样的遭遇。

事情要先从这几日的《我独自生活》风波说起，节目组被指欺负老实人旗安84，明明告知对方是团体旅行，最终却只有全炫茂和旗安84两人到场，更以遵守防疫规定为藉口搪塞对方，一系列操作看得观众们非常愤怒，上网讨伐节目组和其他嘉宾，称他们「把人当傻子玩」。 旗安84在得知众人无法前来时的落寞表情让人心疼，虽然事后节目组不断澄清，连旗安84本人都出面表示「如果没有《我独自生活》的话我可能会死掉」，却依旧无法平息观众们的不满。



▲MBC《我独自生活》截图

事情继续发酵，就有网友想起了世界豆防弹少年团成员V也曾有过相同的经历。2018年V在Vlive的直播中就提到过此事，当时有粉丝告诉V自己很担心被同学孤立，V就以自己作为例子开导粉丝，V表示：「小学的时候同学A和平凡的我完全不同，他学习好，运动好，什么都好。 他其实从来不把我当朋友，而是看成'下面的人'，但即使我知道他对我的看法，我却依旧把他当成朋友。 有一次A某周末要开生日派对，邀请班上的同学一起前往，我还准备了文化商品券作为礼物，但他却没有告诉我派对地点，我足足在外面等了3个小时。 我打了数次电话给他，过了很久他才接起来告诉我聚会地点，我到了之后把礼物递给他就走了。」



▲Vlive截图

虽然当时V年纪还小，但也能感觉出A同学完全不想邀请他，伤心的V回到家之后大哭不止，而这段经历也伤害到V幼小的心灵，直到现在也还记得，「A同学看到我和其他人玩得好，他也很嫉妒我，不过后来他向我道歉了。」



▲Vlive截图

也许在我们每个人的成长中都或多或少地有过类似的遭遇，尤其是青少年之间的友谊似乎更容不下第三人，这就是成长的必经之路吧！然而，请记住曾经打不倒你的，必将成就你。



「首图：@bts.bighitofficial、@khmnim1513」

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