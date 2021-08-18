奇幻古装剧《红天机》孔明、郭时阳「古装蓄胡」与「现代时装」造型完全判若两人！

（最新剧照）虽然小编很爱追古装剧，但帅哥们还是时装造型最好看了。网友：郭时阳为古装蓄胡，直接老了好几岁变成中年大叔。

SBS 即将在本月份推出的全新古装剧《红天机》公开了男主演「孔明和郭时阳」的人物剧照，这部剧可以说是帅哥围绕著金裕贞，四人在台词排练时的同框合照，画面就非常美好了啊。



《红天机》讲述进入景福宫的绝世美人画工－红天机（金裕贞 饰），和失明但是可以读懂天空和星座的观象监－河蓝（安孝燮 饰）及风流倜傥的阳明大君（孔明 饰）之间的奇幻爱情古装剧。



▼最新中字预告，金裕贞与安孝燮心动时刻，壁咚、公主抱、深情对望：



▼孔明饰演三皇子的「阳明大君」，喜欢诗、书、画的浪漫主义者，热爱艺术拥有自由的灵魂，内心却充满著孤独与寂寞。



现代时装



*图：0myoung_0526@IG



▼郭时阳饰演「周向大君」，是个野心勃勃、坚信自己能夺下王位的二皇子，即使是用最残忍的手段，也要得到自己想要的东西。



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*图：Starhaus Entertainment@official



《红天机》预计在8月30日的晚间十点首播。

*其余图片：SBS Drama@official

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