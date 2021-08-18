BTS防彈少年團V也遇到過旗安84類似遭遇：回到家大哭不止

防彈少年團V在學生時期也曾經歷過和旗安84一樣的遭遇。

事情要先從這幾日的《我獨自生活》風波說起，節目組被指欺負老實人旗安84，明明告知對方是團體旅行，最終卻只有全炫茂和旗安84兩人到場，更以遵守防疫規定為藉口搪塞對方，一系列操作看得觀眾們非常憤怒，上網討伐節目組和其他嘉賓，稱他們「把人當傻子玩」。 旗安84在得知眾人無法前來時的落寞表情讓人心疼，雖然事後節目組不斷澄清，連旗安84本人都出面表示「如果沒有《我獨自生活》的話我可能會死掉」，卻依舊無法平息觀眾們的不滿。



▲MBC《我獨自生活》截圖

事情繼續發酵，就有網友想起了世界豆防彈少年團成員V也曾有過相同的經歷。2018年V在Vlive的直播中就提到過此事，當時有粉絲告訴V自己很擔心被同學孤立，V就以自己作為例子開導粉絲，V表示：「小學的時候同學A和平凡的我完全不同，他學習好，運動好，什麼都好。 他其實從來不把我當朋友，而是看成'下面的人'，但即使我知道他對我的看法，我卻依舊把他當成朋友。 有一次A某週末要開生日派對，邀請班上的同學一起前往，我還準備了文化商品券作為禮物，但他卻沒有告訴我派對地點，我足足在外面等了3個小時。 我打了數次電話給他，過了很久他才接起來告訴我聚會地點，我到了之後把禮物遞給他就走了。」



▲Vlive截圖

雖然當時V年紀還小，但也能感覺出A同學完全不想邀請他，傷心的V回到家之後大哭不止，而這段經歷也傷害到V幼小的心靈，直到現在也還記得，「A同學看到我和其他人玩得好，他也很嫉妒我，不過後來他向我道歉了。」



▲Vlive截圖

也許在我們每個人的成長中都或多或少地有過類似的遭遇，尤其是青少年之間的友誼似乎更容不下第三人，這就是成長的必經之路吧！然而，請記住曾經打不倒你的，必將成就你。



「首圖：@bts.bighitofficial、@khmnim1513」

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