一直坚持「无表情自拍」的池珍熙，却在收到咖啡车后露出笑容！网友：在资本面前失去了原则 XD

池珍熙常在IG上传自拍照，他的「无表情固定角度自拍」曾在韩网引发讨论。

网友们还留言甚至还注解：「这正是我们喜欢的搞笑风格」、「即使发生地震，池珍熙也不会动摇」、「我今天也活下来了，明天也会活下来」、「今天是生存的第43天，我越来越怀疑我能否在这里生存下去」、「喝500ml矿泉水」等等。



一直坚持「无表情自拍」的池珍熙，在15日收到应援咖啡车，这是他担任11年专属模特的保险公司送来的，认证自拍照中他也露出笑容。这也热议，让网友们表示：「他在资本面前失去了原则！」隔天又马上恢复无表情，太好笑了 XDD

他也曾在采访中透露：「我是始终如一的性格，如果要以别对角度自拍的话，会为了拍好那个角度，又要付出努力。无表情自拍是我不想让别人被我的情绪影响（怕看到表情投入某种情绪）。」

另外，池珍熙与尹世雅、金惠恩正在拍摄tvN水木剧《The Road：1的悲剧》，这部是改编自日本推理小说作家法月纶太郎的推理小说《一的悲剧》，不知道大家有没有追这一部呢？





（图：IG@actor_jijinhee、tvN《The Road：1的悲剧》）

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