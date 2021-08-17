一直堅持「無表情自拍」的池珍熙，卻在收到咖啡車後露出笑容！網友：在資本面前失去了原則 XD

池珍熙常在IG上傳自拍照，他的「無表情固定角度自拍」曾在韓網引發討論。

網友們還留言甚至還註解：「這正是我們喜歡的搞笑風格」、「即使發生地震，池珍熙也不會動搖」、「我今天也活下來了，明天也會活下來」、「今天是生存的第43天，我越來越懷疑我能否在這裡生存下去」、「喝500ml礦泉水」等等。



一直堅持「無表情自拍」的池珍熙，在15日收到應援咖啡車，這是他擔任11年專屬模特的保險公司送來的，認證自拍照中他也露出笑容。這也熱議，讓網友們表示：「他在資本面前失去了原則！」隔天又馬上恢復無表情，太好笑了 XDD

他也曾在採訪中透露：「我是始終如一的性格，如果要以別對角度自拍的話，會為了拍好那個角度，又要付出努力。無表情自拍是我不想讓別人被我的情緒影響（怕看到表情投入某種情緒）。」

另外，池珍熙與尹世雅、金惠恩正在拍攝tvN水木劇《The Road：1的悲劇》，這部是改編自日本推理小說作家法月綸太郎的推理小說《一的悲劇》，不知道大家有沒有追這一部呢？





（圖：IG@actor_jijinhee、tvN《The Road：1的悲劇》）

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