半个2NE1也想唱给歌迷听！Dara、Minzy合唱《Lonely、I Don't Care》根本就止不住眼泪啊~

这两首经典热门歌曲《Lonely》和《I Don't Care》根本是回忆满满啊！！！立刻又回去刷了MV（放在文章里给大家方便欣赏），眼泪真的会停不下来。

由BTOB恩光和2NE1 Dara一起主持的 STATV 综艺节目《偶像联盟》（IDOL LEAGUE），上周末邀请到了昔日队友Minzy与F(X)的LUNA。

在2016年底人气女团2NE1宣布正式解散，时隔五年，再次看到两位成员一起出现在节目中，两人更合唱了粉丝们回忆中的歌曲《Lonely》和《I Don't Care》。



*图：YG娱乐＠official

▼开唱前，Dara也表示虽然只有两个人是半个2NE1，也会尽全力完成歌曲，瞬间逗笑Minzy：



网友反应：「2NE1是我第一个爱上的女团，真的好想念她们」、「看著她们相视而笑真的太幸福了」、「能看到她们合唱从前的歌曲，真的让我热泪盈眶」、「我是笑著并流著泪看完的」、「多年过去了还是能看到她们的默契」、「听得出来她们都成长了许多」、「一听到Dara说2NE1的时候，就忍不住哭了」

▼官方也放了各自FOCUS的完整版本：



另外，也放上MV让大家回味一下：

▼《Lonely》



▼《I Don't Care》



大家是不是也跟著陷入回忆之中呢～！？

*图：STATV 아이돌리그＠YOUTUBE

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