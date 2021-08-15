K-pop造型师揭秘：四大所属社谁在偶像歌手的服装上开销最高&穿过一次的衣服都去哪里了！

BLACKPINK《How You Like That》的改良韩服、防弹少年团《IDOL》的狮子面具，原来全都是出自这位造型师之手，她的分析应该相当有可信度了！

近日Youtube频道AYO请来两位在K-Pop行业里担任造型师和视觉总监的大咖，分享偶像歌手服装方面的趣事。 这两位造型师曾和泰民、TXT、NCT、VIXX等众多偶像艺人合作，其中戴眼镜的Balco（音）曾为BIGBANG的经典MV《Fantastic Baby》和《Crayon》制作独家订制服装，还为朴轸永担任造型师、给防弹少年团和BLACKPINK制作演出服，可以说相当资深了！

对於很多人关心的问题：「SM、YG、JYP和Big Hit这四家公司，谁在造型上花的钱最多？ 」Balco认为应该是YG：「虽然SM也很用心，但如果只考虑服装费用本身的话，YG会做很多订制和改造，比如剪短、加长等等，而且很多衣服是买来的。 」



（图：Youtube@AYO 에이요）

另一位造型师则表示，根据他和Starship、FNC、SM、Big Hit合作的经验，组合与SOLO歌手的服装费不相上下。 Balco解释道：「细节多的服装才贵，并不是人数越多制作费越高。 」而且拍MV时换最多套服装的也是YG。



（图：Youtube@AYO 에이요）

艺人推出专辑的时期，造型师也工作量大增：4周的宣传期里要出演4个打歌节目，单是这部份就要制作16套概念相同但气质不同的服装，而整个宣传期加起来最少要有二三十套服装。 不过这些穿过的服装一般不会丢弃，有些被艺人保管起来，有些因为是设计师自掏腰包给艺人买的，设计师会回收并放在二手店里出售。



（图：Youtube@AYO 에이요）

（封图：YG，SM，《IDOL》MV截图）

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