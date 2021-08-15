超想买！韩知名品牌推出「可移动&旋转屏幕电视」，躺著追剧终於可以实现了！

这电视完全是懒人福音啊！

大家有没有这样的苦恼？ 看电视追剧总是忘记更新时间，用平板电脑呢画面不够大，躺在床上举著手机更容易一不小心正中鼻梁...... 现在，堪称完美的解决方案终於出现啦！

韩国LG电子近日推出了可移动、可旋转萤幕方向的电视「StandbyME」，底座下面装有轮子，可以很轻松地在家里各个房间推来推去，内置电池在没有外接电源的情况下可以续航3小时，在遥控器之外还支持触屏操作，就像平时使用触屏手机和平板电脑一样：



而且萤幕的角度可以按照需求随意调整：前后旋转各65度、上下旋转各25度、左右旋转至水准方向，高度也可以调节20cm。 有了它，不管是在厨房一边看教程一边做菜，还是舒舒服服地仰躺在床上追剧，都可以完美实现了！



身为一台电视机，LG StandbyME当然收录了LG Channel的144个免费频道，此外还可以和安卓手机共用画面，从而收看Netflix、Youtube等网路频道以及Wavve、Prime Video、TVING等OTT内容，并且计画在今年内实现与AirPlay的互通。 此外还支持远端会议和云端服务，对居家办公和远端授课的人而言也十分方便。



StandbyME只通过线上管道贩售，上月低的两轮直播预售都在一小时内售罄，本月5日正式上架网路商城后也在一小时内被订购一空，而且因为订单量冲到1400台而每月产能只有1000台，有些人付款后要等1个月才能签收，甚至连二手网站上都有人发帖高价求货。

这台电视27寸版的售价高达129万韩元，如果是普通电视，以同样价格可以买到50寸的大萤幕，但MZ世代仍然为之狂热，很多购买者都在网上分享了好评：「之前都用平板电脑看影片，这个 电视太适合我了！」、「移动起来很方便，不管在哪都可以用！」就连新世界集团的副董事长郑溶镇都在IG上PO出购买认证照片，称它有「奇妙的魅力」：



糟糕，看完之后彻底被种草啦XD



（封图：IG@lgelectronics_kr）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究