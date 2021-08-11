朴志训被黑粉捏造虚假绯闻「脚踏两只船、与圈外人交往」，粉丝们看不下去了！

近日有谣言称朴志训和两名前女友交往的同时又劈腿网路主播，多位粉丝拿出事实证据和论理证据捍卫朴志训的清白！

本月8日，一名Twitter使用者发帖表示收到朴志训前女友私信爆料：「前几天有个被很多人转发的帖子提到朴志训给网路脱衣主播花了数千韩元，（前女友）就是看到这个所以联络我的。 」这名使用者说朴志训给主播花钱时用的是化名「郑贤浩1（音）」，而当时他还未与前女友分手，所以是脚踏两只船，前女友在FB上骂朴志训然后就被拉黑。



（图：Twitter截图）

但朴志训粉丝很快就指出，相关谣言从两年前就开始在网路上传播，朴志训所属社Maroo娱乐也发过声明表示要严惩不实谣言。



[#박지훈]



허위 사실 유포 및 악성 게시물에 대한 법적 대응 관련 안내드립니다.



당사는 추가적인 피해가 발생하지 않도록 온라인 커뮤니티 및 SNS 등 모니터링을 진행하고 있으며, 아티스트의 명예와 인격을 훼손하는 행위에 대해서 선처와 합의 없이 진행될 것임을 다시 한번 알려드립니다. pic.twitter.com/3j6bOiusJB — 박지훈 (ParkJihoon) (@Park_Jihoon_twt) March 2, 2020

粉丝表示这名叫做「Ga Sa Ha Ra（=쿠로미=daeto」的Twitter使用者是造谣的惯犯，之前就因为散播其他偶像团的谣言而被经纪人起诉过，还附上了该使用者向经纪人求饶的对话截图：



（图：Theqoo：https://theqoo.net/square/2113709144）

对於造谣内容，朴志训粉丝已经拿出不少证据进行澄清：

【关於视讯截图】

Ga Sa Ha Ra公开的和所谓前女友的对话截图里，前女友提供了一张朴志训的照片，说是两人交往期间的视讯通话的截图、没有散播到网上，但粉丝很快指出这是朴志训的自拍照片，不少粉丝在几个月之前就看到过，当时只简单地以为是个人照片外泄，没想到被这样拿来利用。



（图：Twitter截图）

关於朴志训对收件人说「我爱你」的影片，另一名粉丝表示这种影片并不能当做证据：「如果是熟人拜托的话（偶像）通常都会帮忙拍摄影像信，我也通过熟人的熟人收到过。 我听说，不管是拍摄片场还是待机室，不管是签名还是照片，偶像通常都不会拒绝这样的要求。 」



（图：Twitter截图）

并且分享了朴志训拍给自己的影片，留言说：「有人问我是不是瞎说的，所以剪了一小段影片给MAY们（朴志训官方粉丝名）看看。把我和朋友的名字截去了。」



저한테도 주작 이라고 물으시네요

메이님들 보시라고

영상 잘라왔어요

지인이랑 제이름은 잘랐어요

(똥손이라 엉망죄송) https://t.co/sNxHOwCBnU pic.twitter.com/zUsUb2YfAi —(@mongl529) August 8, 2021

【关於化名】

Ga Sa Ha Ra和所谓前女友的对话截图里，前女友还说朴志训和她约会时使用的是化名「郑贤浩（音）」：「和我一起玩密室逃脱时预约的名字也是郑贤浩，帮我叫计程车时司机也是问我是不是郑贤浩。」网友指出这是谎言，因为韩国的计程车司机不会知道乘客的名字，而且付款时必须要实名认证，不可能用化名。



（图：Twitter截图）

还有粉丝向那位网路主播求证，主播表示她在直播中经常提到的「郑贤浩（音）」其实是她个人的朋友，并且提供了「郑贤浩（音）」的居民登陆证照片，



（图：Theqoo：https://theqoo.net/square/2113709144）

【关於与圈外人交往】

朴志训的黑粉还在Vlive直播中用不同的化名散播谣言说朴志训和圈外人交往，粉丝向那位圈外人求证，对方表示自己并没有与偶像艺人交往过。



（图：Twitter截图）

此外，Ga Sa Ha Ra还说收到了另一个前女友的私信，指出朴志训同时交往两名女友，但这一说法也引起粉丝质疑：为什么偏偏「前女友」们都要找臭名昭著的Ga Sa Ha Ra爆料？甚至怀疑所谓「对话截图」都是Ga Sa Ha Ra自编自演而已。



（图：Twitter截图）

韩网友看完这些澄清内容之后纷纷感到惊讶：「造谣的人是不是疯了，一定要起诉」、「Ga Sa Ha Ra好像精神问题很严重」、「之前都不知道有这种事，放过志训吧！」

（封图：Twitter@Park_jihoon_twt）

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