韩韶禧退出由《怪物》崔成恩接下电影《Gentleman》女主，与朱智勋&朴诚雄合作！

崔成恩在韩剧《怪物》中展现的演技受到好评后，接著与池昌旭合作新剧《安娜拉苏玛娜拉》，又要接下电影《绅士Gentleman》跟朱智勋搭档，真的是大走演员花路啊！

韩国OTT平台Wavve即将推出首部原创电影《Gentleman》（绅士），原本由朱智勋、韩韶禧、朴诚雄等人携手合作，主演名单相当华丽，但韩韶禧因健康问题退出电影，让许多粉丝感到遗憾。



*图：JTBC《无法抗拒的他》＠official



*图：ACE FACTORY＠official

不过，最新消息指出，《Gentleman》的女主人公一角，将由热门韩剧《怪物》中演技突出的崔成恩接下，她凭藉《怪物》中的角色入围《百想》的女子新人演技奖，更与池昌旭、黄寅烨携手主演新剧《安娜拉苏玛娜拉》，表现备受期待。



*图：JTBC《怪物》＠official、播出截图



*图：Netflix《安娜拉苏玛娜拉》＠official

电影《Gentleman》讲述在生活中拥有独特品味的私家侦探社老板池贤秀（朱智勋 饰），意外卷入了杀人事件之中，为了摆脱嫌疑，决定和检察官金华珍（崔成恩 饰）合作找出真相，是一部轻松愉快的犯罪娱乐电影。



*图：콘텐츠웨이브＠official

（右图）朴诚雄则饰演贵族检察官出身的律师事务所代表－权度勋。

《Gentleman》预计8月份开拍，11月杀青，2022年5月上映。

*封面图：콘텐츠웨이브、ACE FACTORY＠official

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