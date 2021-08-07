ARMY们为「防弹少年团之父」房时爀设计的「赫咚咚」：这绝对不是诅咒用XD！

ARMY们为「防弹少年团之父」房时爀设计的「赫咚咚」：这绝对不是诅咒用XD！

明星   2021年8月7日   星期六08:30   Tracy  

既然有防弹少年团的成员娃娃，怎么能少了「防弹少年团之父」房时爀的娃娃(公仔)呢？

作为人气火遍全球的防弹少年团，HYBE娱乐（原BIGHT）为成员们推出了各种各样的周边产品，迷你人形娃娃就是其中一种。 只是ARMY们爱屋及乌，觉得房时爀作为防弹少年团之父，是带领成员们走上巅峰的领军人物，7名成员都有了娃娃，绝对不能让方时赫受到任何委屈，於是就有ARMY们设计出了方时赫娃娃。

嗯，粉丝们的金手认证，wuli牛奶皮肤方时赫，深深的法令纹完全抓住了他的容貌精髓。

房时爀娃娃还有个专属名称叫做「赫咚咚」，除了可爱版娃娃之后，之前还有过大头版：BTS的孩子们，快来这里集合，社长爸爸要训话了！！

看久了竟然有那么一点可爱，莫名想要拥有是怎么回事???

不少ARMY们看到了「赫咚咚」之外都调侃：「真的，看久了觉得可爱，突然想买」、「这是诅咒娃娃吗，哈哈哈哈哈」、「饭圈女孩太难了，连老板都要追」等。

「首图：youtube@빵실이들」

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