ARMY们为「防弹少年团之父」房时爀设计的「赫咚咚」：这绝对不是诅咒用XD！

既然有防弹少年团的成员娃娃，怎么能少了「防弹少年团之父」房时爀的娃娃(公仔)呢？

作为人气火遍全球的防弹少年团，HYBE娱乐（原BIGHT）为成员们推出了各种各样的周边产品，迷你人形娃娃就是其中一种。 只是ARMY们爱屋及乌，觉得房时爀作为防弹少年团之父，是带领成员们走上巅峰的领军人物，7名成员都有了娃娃，绝对不能让方时赫受到任何委屈，於是就有ARMY们设计出了方时赫娃娃。



혁쿵이 재판 한정수량 진행 되어지고 있습니다! 부산 푸페마르 오셔서 구경하고 가세요 pic.twitter.com/7jeitz3Rxb — 혁쿵이 (@hyeok_kung2) July 29, 2017

嗯，粉丝们的金手认证，wuli牛奶皮肤方时赫，深深的法令纹完全抓住了他的容貌精髓。



혁쿵이 옷 슙타르트 입히기 피디님 품에 들어가 있는 거 가타 pic.twitter.com/9h2JBdLxqP — 핑슙 (@eternal_BTS) July 4, 2017

여러분 얼떨결에 혁쿵이 마망이 되었어요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 귀엽져 pic.twitter.com/xfk9yq9WlM — 꾸꾸하자 (@SUGAUSTDAKA) January 29, 2018

房时爀娃娃还有个专属名称叫做「赫咚咚」，除了可爱版娃娃之后，之前还有过大头版：BTS的孩子们，快来这里集合，社长爸爸要训话了！！



동그란 인형이 엑소엘이 원조라고?

.

.

.

.

.

방시혁 인형이 더 먼저야 pic.twitter.com/epGFAVBXpo — SU (@WTF_su_) June 11, 2017

방시혁 인형 양도 받아요



포카 방탄소년단 빅히트 pic.twitter.com/w1UGQXCALJ — 양도 (@ngb123456789) February 9, 2021

방시혁 인형 ㅋㅋㅋㅋㅋ앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 누가 만든거야 개 돌앗맨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 싱크 쩐다 ㅋㅋㅋㅋㅋ귀엽다..피디님...헣 ㅋㅋㅋㅋ 조르귀 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아무리 봐도 싱크 개쩌네 pic.twitter.com/6id1q3yzPV — ㅇㅠ니 (@illegal_EHEH) October 23, 2016

看久了竟然有那么一点可爱，莫名想要拥有是怎么回事???



不少ARMY们看到了「赫咚咚」之外都调侃：「真的，看久了觉得可爱，突然想买」、「这是诅咒娃娃吗，哈哈哈哈哈」、「饭圈女孩太难了，连老板都要追」等。

「首图：youtube@빵실이들」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻