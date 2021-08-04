《The Penthouse 3》大结局剧本终於完成了：韩剧史上最具冲击力的反转！

金顺玉编剧终於完成了《The Penthouse 3》的大结局剧本。

《The Penthouse 3》剧组向多家媒体透露「最后一集已经脱稿」，即刻点燃了所有观众的好奇心。 顺玉大神编织了3季的，集悬疑、伦理、家庭为一体的狗血大剧终於要落幕了，据悉剧组所有工作人员和演员都已经拿到了剧本，不知道大结局有没有惊吓到所有人呢？ 毕竟第1季播出当时，编剧保密工作做得太好，导致所有演员都不知道谁是杀死雪雅的真凶。



为了感谢这3季期间一直努力拍摄的剧组成员们，金顺玉编剧还写了一封感谢信，信中表示：「似乎永远不会结束的电视剧终於打算画上句号了，内心百感交集，这将会是我人生中绝无仅有的奇迹。 真心感谢即使因为戏份多不停被剪辑也毫无怨言，始终坚守自己岗位，并竭尽全力的各位演员，你们都是最棒的！」



这部号称韩剧史上最狗血的《The Penthouse》，虽然是狗血剧情，疑点重重，漏洞百出，但不得不夸编剧的脑洞大开，应验一句话「只有你想不到，没有她做不到的」。 就连剧组都说第三季的大结局将充满冲击性和反转，绝对震惊所有人。



大家期待一个怎样的大结局呢？ 是善恶到头终有报，正义终将战胜邪恶;还是全员洗白展开全新生活;亦或是留下悬念，让观众尽情想像呢？



「首图/内文图：IG@sbsdrama.official」

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