43岁河正宇再当哥哥，其实可能6年前他就看透了一切！还向爸爸推荐了这部电影～

这两日南韩最劲爆的消息莫过於43岁影帝河正宇再当哥哥了，他75岁爸爸的小女友怀孕要生下孩子。

8月2日D社突然独家爆料，75岁的老戏骨金容建因反对36岁女友A某生孩子闹上了公堂。据了解，两人早在2008年就认识了，已经交往了13年。今年的3月份，A某发现怀孕就告知了金容建，哪知男方以自己年纪太大再无精力养孩子要求其堕胎。最后还是河正宇和车贤宇表示很希望看到弟弟、妹妹的出生，金容建这才醒悟，表示会好好照顾孩子的母亲和即将到来的宝宝。

事情爆发后，舆论和民众的焦点全都集中在了河正宇身上，他之前在节目上的言论也被翻出，其中推荐爸爸看电影的发言引爆热议。2015年，河正宇做客了MBC综艺节目《我独自生活》，节目中他推荐父亲金容建看一部名为《The Best Offer》（又译：情迷拍卖师、寂寞拍卖师、最佳出价）的电影，「蛮好看的，这是一部讲述70多岁爷爷和20多岁的年轻女生之间爱情故事的影片」。



▲MBC《我独自生活》

《The Best Offer》讲述的是一部将背景设置在奥地利维也纳奢华的艺术品拍卖行业中的爱情故事，同时也是一部「没有谋杀案的惊悚片」。当时金容建听完儿子推荐之后反问：「你是觉得像爸爸的故事吗？」河正宇回答：「并不是，他们相差50岁，却完全没有羞涩，只是那个20多岁的女人只是为了诈骗而已，在反转之前两人的感情其实很美好，然而一切只是欺骗罢了。」 金容建听完之后说：「怎么可能是真正的爱情，是因为看上了物质之类，老男人最后该有多么难过啊。」河正宇又说：「并不是，他依旧带著希望去寻找那个女孩，故事在这里结束了。」



▲MBC《我独自生活》

相关内容公开后就引发了广大网民的讨论，众人纷纷留言称：「难道那个时候开始河正宇就已经知道他爸的故事了？ 」、「两人在一起13年了，河正宇肯定什么都知道」等。

事情并未到此结束，韩网上又多出不少关於金容建财产分割的问题，原本金容建只有河正宇、车贤宇两个儿子，现在又多出一个，也难怪民众们很好奇小宝宝将来是否能分到财产。根据韩国现行的继承法，婚生子和婚外生子在财产继承上并无区别，如果这个孩子要求分割财产的话，将和两个哥哥按照1：1：1的比率继承金容建的财产。

「首图：TVDaily」

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