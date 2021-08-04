《The Penthouse 3》大結局劇本終於完成了：韓劇史上最具衝擊力的反轉！

金順玉編劇終於完成了《The Penthouse 3》的大結局劇本。

《The Penthouse 3》劇組向多家媒體透露「最後一集已經脫稿」，即刻點燃了所有觀眾的好奇心。 順玉大神編織了3季的，集懸疑、倫理、家庭為一體的狗血大劇終於要落幕了，據悉劇組所有工作人員和演員都已經拿到了劇本，不知道大結局有沒有驚嚇到所有人呢？ 畢竟第1季播出當時，編劇保密工作做得太好，導致所有演員都不知道誰是殺死雪雅的真兇。



為了感謝這3季期間一直努力拍攝的劇組成員們，金順玉編劇還寫了一封感謝信，信中表示：「似乎永遠不會結束的電視劇終於打算畫上句號了，內心百感交集，這將會是我人生中絕無僅有的奇跡。 真心感謝即使因為戲份多不停被剪輯也毫無怨言，始終堅守自己崗位，並竭盡全力的各位演員，你們都是最棒的！」



這部號稱韓劇史上最狗血的《The Penthouse》，雖然是狗血劇情，疑點重重，漏洞百出，但不得不誇編劇的腦洞大開，應驗一句話「只有你想不到，沒有她做不到的」。 就連劇組都說第三季的大結局將充滿衝擊性和反轉，絕對震驚所有人。



大家期待一個怎樣的大結局呢？ 是善惡到頭終有報，正義終將戰勝邪惡;還是全員洗白展開全新生活;亦或是留下懸念，讓觀眾盡情想像呢？



「首圖/內文圖：IG@sbsdrama.official」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞