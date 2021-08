史上最成功的迷弟：Stray Kids方灿不仅让「死侍」Ryan Reynolds认识了他，还能和偶像互相送礼！

「死侍」的小迷弟Stray Kids又一次追星成功了,堪称是饭圈楷模。

据TWDC Korea方面透露,偶像男团Stray Kids成员方灿和好莱坞影星Ryan Reynolds要通过即将上映的电影《Free Guy》(又译:《脱稿玩家》、《自由之人》、《分身人》)迎来特别的见面。 两人的特别缘分也从SNS延续到了《Free Guy》,赚足大众的好奇心。

方灿已经不止一次公开表示过因扮演Marvel的《Deadpool》而闻名的演员Ryan Reynolds是他最喜欢的演员和偶像。为了致敬偶像,方灿还在Mnet的《Kingdom》节目中融入了Deadpool元素,舞台炸裂。甚至被Ryan Reynolds本尊翻牌,说「完全变成了Stray Kids的粉丝」,双向追星成功!



之后Ryan Reynolds和方灿就通过SNS延续著这一奇妙的缘分,Ryan Reynolds通过自己的SNS晒出了签名酒瓶,表示:「我有话想说,一个是给方灿的签名,第二个是作为Stray Kids的新粉丝能不能得到你们的签名?」方灿很会就回应了自己的偶像,他公开了一张拿著签名专辑的照片,喊话Ryan Reynolds:「我也有话要说,第一是送给的签名已经在路上了,还送了一些很适合你红色衣服的东西,第二就是对不起Hugh Jackman(方灿喜欢的另一位好莱坞演员)。」



I also have two things.



First, an autograph for you? Already on its way. Along with some other goodies that might suit the Red Suit.



Second, sorry @RealHughJackman #TheNewFavouriteAustralian pic.twitter.com/Nos0Ne0Ipl