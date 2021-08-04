史上最成功的迷弟：Stray Kids方灿不仅让「死侍」Ryan Reynolds认识了他，还能和偶像互相送礼！

「死侍」的小迷弟Stray Kids又一次追星成功了，堪称是饭圈楷模。

据TWDC Korea方面透露，偶像男团Stray Kids成员方灿和好莱坞影星Ryan Reynolds要通过即将上映的电影《Free Guy》（又译：《脱稿玩家》、《自由之人》、《分身人》）迎来特别的见面。 两人的特别缘分也从SNS延续到了《Free Guy》，赚足大众的好奇心。

方灿已经不止一次公开表示过因扮演Marvel的《Deadpool》而闻名的演员Ryan Reynolds是他最喜欢的演员和偶像。为了致敬偶像，方灿还在Mnet的《Kingdom》节目中融入了Deadpool元素，舞台炸裂。甚至被Ryan Reynolds本尊翻牌，说「完全变成了Stray Kids的粉丝」，双向追星成功！



之后Ryan Reynolds和方灿就通过SNS延续著这一奇妙的缘分，Ryan Reynolds通过自己的SNS晒出了签名酒瓶，表示：「我有话想说，一个是给方灿的签名，第二个是作为Stray Kids的新粉丝能不能得到你们的签名？」方灿很会就回应了自己的偶像，他公开了一张拿著签名专辑的照片，喊话Ryan Reynolds：「我也有话要说，第一是送给的签名已经在路上了，还送了一些很适合你红色衣服的东西，第二就是对不起Hugh Jackman（方灿喜欢的另一位好莱坞演员）。」



I also have two things.



First, an autograph for you? Already on its way. Along with some other goodies that might suit the Red Suit.



Second, sorry @RealHughJackman #TheNewFavouriteAustralian pic.twitter.com/Nos0Ne0Ipl — Stray Kids (@Stray_Kids) May 24, 2021

就这样隔空互相追星的Ryan Reynolds和方灿终於要摆脱SNS，要通过《Free Guy》碰面了，两人不仅会讲述彼此的近况，在还会一起讨论新电影，展现偶像和迷弟之间的化学反应。

「首图：twitter@Stray_Kids、@VancityReynolds」

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