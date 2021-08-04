史上最成功的迷弟：Stray Kids方燦不僅讓「死侍」Ryan Reynolds認識了他，還能和偶像互相送禮！

「死侍」的小迷弟Stray Kids又一次追星成功了，堪稱是飯圈楷模。

據TWDC Korea方面透露，偶像男團Stray Kids成員方燦和好萊塢影星Ryan Reynolds要通過即將上映的電影《Free Guy》（又譯：《脫稿玩家》、《自由之人》、《分身人》）迎來特別的見面。 兩人的特別緣分也從SNS延續到了《Free Guy》，賺足大眾的好奇心。

方燦已經不止一次公開表示過因扮演Marvel的《Deadpool》而聞名的演員Ryan Reynolds是他最喜歡的演員和偶像。為了致敬偶像，方燦還在Mnet的《Kingdom》節目中融入了Deadpool元素，舞台炸裂。甚至被Ryan Reynolds本尊翻牌，說「完全變成了Stray Kids的粉絲」，雙向追星成功！



之後Ryan Reynolds和方燦就通過SNS延續著這一奇妙的緣分，Ryan Reynolds通過自己的SNS曬出了簽名酒瓶，表示：「我有話想說，一個是給方燦的簽名，第二個是作為Stray Kids的新粉絲能不能得到你們的簽名？」方燦很會就回應了自己的偶像，他公開了一張拿著簽名專輯的照片，喊話Ryan Reynolds：「我也有話要說，第一是送給的簽名已經在路上了，還送了一些很適合你紅色衣服的東西，第二就是對不起Hugh Jackman（方燦喜歡的另一位好萊塢演員）。」



I also have two things.



First, an autograph for you? Already on its way. Along with some other goodies that might suit the Red Suit.



Second, sorry @RealHughJackman #TheNewFavouriteAustralian pic.twitter.com/Nos0Ne0Ipl — Stray Kids (@Stray_Kids) May 24, 2021

就這樣隔空互相追星的Ryan Reynolds和方燦終於要擺脫SNS，要通過《Free Guy》碰面了，兩人不僅會講述彼此的近況，在還會一起討論新電影，展現偶像和迷弟之間的化學反應。

「首圖：twitter@Stray_Kids、@VancityReynolds」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞