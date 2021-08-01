「侄女傻瓜」Simon D携侄女彩彩拍摄画报，对彩彩的疼爱溢於言表

演艺圈真的好多侄女（侄子）傻瓜呀～彩彩真的好漂亮～

嘻哈歌手Simon D曾在节目《我独自生活》中公开自己身为「侄女傻瓜」的一面，日前与弟弟的女儿、侄女「彩彩」郑彩温一同拍摄杂志画报，留下了美好纪念。

当时在《我独自生活》，彩彩一露脸就让《我独》彩虹会员们惊呼，因为五官已长很精致、非常很漂亮，Simon D还提供照片证明彩彩和自己小时候很像（原来Simon D也是美人胚子出身）。朴娜勑认为彩彩很适合当儿童模特儿，Key也说彩彩的脸很适合SM（知名的花田公司）。彩彩的脸蛋，以及Simon D超宠彩彩的模样就成为了话题。

▼《我独自生活》片段





上月，Simon D和彩彩接受杂志《ELLE》邀请拍摄了一系列画报，Simon D与彩彩各自散发著魅力，据说两人在现场可是有十足默契，相处非常可爱。



Simon D前阵子完成了曾有过的梦想成为抒情歌手，和演艺圈前辈后辈共组美声男团MSG Wannabe，而他在《ELLE》采访说自己的最大梦想仍是Rapper，还说：「彩彩长大之后，会知道伯伯（指自己）是做什么音乐的人，希望她到时候不要让她觉得丢脸。」态度非常谦虚，对彩彩的疼爱也溢於言表。



他也提到这次拍摄让他和家人有机会在首尔团聚一天，让自己有了「休息」的感觉，他说：「家的存在对我来说是最好的休息。」与《我独自生活》当集内容一样，毫不保留地表示对家与家人的爱。



更多画报与采访内容可见《ELLE》8月号，Simon D与彩彩的IG也透露不少幕后内容，Simon D的MSG Wannabe兼顶峰同期队友李东辉也被彩彩的魅力深深吸引呢！

（图：《ELLE》）

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