《第六感2》为何邀不到女嘉宾！刘在锡亲自公开原因，成员们听完都觉得很遗憾～

虽然《第六感2》很有趣，但想到录制节目的过程，压力也是挺大的。最新 MAMAMOO 出演的第六集大家看了没～？

tvN 热门推理综艺节目《第六感2》一直以来都是邀请男嘉宾，刘在锡开场就亲自公开了邀不到女嘉宾的原因，听完成员们也纷纷进入了检讨模式(!?)。

这一次开场，刘在锡和李相烨很有默契地穿上天蓝色衬衫，两人都盛装打扮过，没错！因为节目第一次出现了女生嘉宾。



刘在锡想要打断大家的闲聊却无法成功，李相烨虽然帮他说话，刘在锡却说：「这个节目就是为了看这个啊，就是要看我被她们欺压。」TAT 大神也是很明白，观众在享受这份乐趣，女成员们也瞬间变得安静下来。



终於要欢迎来宾出场，Jessi 开心的说：「今天来宾是我很熟的妹妹。」刘在锡则分享了节目组的邀约过程，虽然每周都有来宾（但都是男的），也希望能邀请到女生嘉宾…



但她们都说：「抱歉，虽然节目真的很有趣，但要上节目，好像不是那么适合。」然后委婉地拒绝了节目组，看来对女艺人来说，《第六感2》给她们的压力太大了。XD



节目终於赢来首组女嘉宾～！



人气女团 MAMAMOO 的颂乐和玟星，大家也格外兴奋且充满感激。



刘在锡忍不住说：「邀请了100多个人，（成功率2%）只有她们俩愿意来。」



究竟是女成员们让来宾觉得压力大？或者推理的压力大？还是有其他原因？就让大家自行体会啦！

*图：《第六感2》@ friDay影音

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