曹承佑时隔16年终於上综艺节目，就选《刘Quiz》今晚首播：我也有看《RM》但我不爱跑XD

（预告精华）《刘Quiz》把不上综艺节目的演员都请来了，真的很厉害啊！今晚可以看到曹叔的专访了～。

tvN 热门知性访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》的邀请嘉宾神话还在持续更新中，这一回邀请到的是时隔16年终於上节目的实力派演员曹承佑，观众们也非常期待刘在锡对曹承佑的深度访谈。



▼预告，今晚这一期节目除了有曹承佑之外，还邀请到了经典美声男团 SG Wannabe，和《寄生上流》奉俊昊身旁的美女翻译员崔成宰（Sharon），来宾名单相当华丽！



而在抢先公开的影片中，曹承佑聊到了关於自己为何会选择来上《刘Quiz》的原因，因为出演这节目的来宾们，都能够很深入、自然的畅聊自己的故事，还有跟自己熟识、值得信赖的哥哥池珍熙，也曾在《刘Quiz》聊到曹承佑，结果真的把它给唤来了～。



他表示非常期待看到刘在锡，尤其是《Running Man》中他奋力奔跑的模样令他印象深刻，不过，预告中也提到过自己并不喜欢奔跑，绝妙的口才切换也让刘在锡笑声不断。



此外，本期节目还会谈到自己初恋的故事，以及发掘许多过往的黑历史！？更多有趣的内容将在今晚20:40播出的《刘Quiz》可看到哦，喜欢曹承佑的你千万不能错过的一集。

*图：tvN《刘Quiz》＠youtube

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