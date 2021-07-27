《学校2021》金永大下车后，男二将由新人演员秋英宇接演，曾主演过BL剧的99年生小鲜肉

这下子四位主演都是1999年生了，希望《学校2021》能顺利开拍，不要又变成2022了，男主角金曜汉也等了快一年半。 PS：秋英宇曾主演过 BL 剧《You Make Me Dance》（时光可期）

最新消息，经典韩剧系列《学校2021》的男二号，将由主演过BL剧《You Make Me Dance》（时光可期）的新人演员秋英宇接演，填补金永大的空位。



*图：J Wide Company@official

目前主演有金曜汉、赵怡贤、黄宝凛，再加上秋英宇后，四位都是同龄1999年出生的新生代演员，也期待几位能培养出好的默契。

▼原阵容：金曜汉、金永大、赵怡贤、黄宝凛



*图：KBS@official

而秋英宇最具代表性的戏剧作品，就是跟元亨勋合作主演的BL剧《You Make Me Dance》，现代舞志愿生&讨债人（高利贷业者）相遇后的励志罗曼史。



*图：Kiwi传媒集团@official

▼预告＆初相遇片段：



近日，官方也透露《如蝶翩翩》中挑战芭蕾舞追梦之旅的老爷爷－朴仁焕，也将出演《学校2021》成为男主角金曜汉的爷爷。



*图：tvN Drama@official

《学校2021》以职业高中为背景，讲述在所有人都想考上大学的这条路上，有一群学生不把考上大学为目标，而是忠於寻找自己梦想的热血青春故事。

*封面图：y_haa.n@IG／J Wide Company@official

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