骨灰级游戏玩家金希澈：为手机游戏花4000万，游戏第一女友第二！

阻碍宇宙大明星Super Junior金希澈恋爱的可能是游戏！

老粉们都知道金希澈有两大爱好，一个是游戏，一个是「周芷若」祝绪丹（疯狂向别人推荐《新倚天屠龙记》周芷若的扮演者祝绪丹）。 看过《我家的熊孩子》的观众们都知道金希澈是典型游戏迷，几天不打游戏就憋得慌，为了打游戏可以废寝忘食。 他还曾表示从小到大自己谈过很多次恋爱，也经历了很多次分手，但是自己从来不会因为分手而伤心，因为生活不会因为分手而结束，只要一台电脑在身边时刻能玩游戏就好。 即使是谈恋爱，也很少外出约会，更愿意待在家里打游戏，资深骨灰级游戏玩家说的就是金希澈了。、



▲SBS《我家的熊孩子》、《游戏乐乐》

总的来说比起爱情，金希澈更爱游戏。 去年在《Radio Star》中金希澈就透露：「名牌、跑车、手表这些我都不喜欢，就爱买游戏装备，已经在手机游戏上花了4000万（韩币）了。 玩家花钱了游戏公司才能挣钱，这样才能开发出更好的游戏啊。 我自己可以没有跑车，但游戏人物一定要有， 就因为太爱游戏了，爱情受阻，曾经因为游戏而分手。」



▲MBC《Radio Star》

小编最后很想问大家，如果你的男友爱打游戏怎么办？

「首图：IG@kimheenim」

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