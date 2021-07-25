MBC的收视率我来救！南宫珉主演新剧《黑色太阳》将提早一个月播出特辑，今晚抢先看

MBC的收视率我来救！南宫珉主演新剧《黑色太阳》将提早一个月播出特辑，今晚抢先看

韩剧   2021年7月25日   星期日11:50   MiJimin   7

被誉为「收视保证」的南宫珉，只要是他出演的作品都能够获得好成绩，这一次他也能够成为拯救 MBC 持续低迷的收视救星吗～？

MBC 创社60周年推出的特别企划新剧《黑色太阳》将在今晚播出特辑，这一次电视台加入金土时段（每周五、六播出）的战局，播出抢先看特辑让观众们一睹为快。

《黑色太阳》由南宫珉、朴河宣、金芝恩主演，讲述一年前失踪的国情院最强现场要员，为了寻找让自己坠入深渊的内部背叛者，又回归到组织后所展开的故事。预告照中也可以看到张英南、李璟荣、金炳基、刘五性、丁文晟…等实力派演员加盟此剧，实力非常坚强。

而今晚的特辑将会在晚间11点30分播出，内容除了剧情抢先看之外，还包括了Highlight场景与主要人物的介绍…等等。

▼90秒精华预告：

南宫珉饰演的国情院最高要员「韩志赫」有著完美的能力，未达任务目的不择手段，但在他牺牲自己的背后，组织却隐藏著天大的秘密，面对背叛者他久违的回归也将引发一场腥风血雨。

《黑色太阳》共12集，预计在9月份首播。

*图：MBCdrama@official

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留言/评论
  • 非常期待
    22分前
  • 怎麼都是熟面孔
    2小时前
  • 跟我身後的陶斯好像不差不多劇情走向
    2小时前
  • 林家雋
    42分前
  • 陣容堅強 非常期待 也希望能夠是部走心 走劇情 走案情的大劇
    2小时前
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